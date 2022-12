Adriana Boho: l'antiracisme en el món dels influencers

Tothom sap que les xarxes (o Internet en general) pot ser un món molt hostil. El racisme, que forma part de la nostra societat, també es veu reflectit en aquests àmbits, amb veritables espirals d'odi -sovint des de l'anonimat- que necessiten un combat real. I en aquesta situació es troba lestilista, influencer, comunicadora i escriptora que, des que es va instal·lar a Catalunya amb 12 anys, ha viscut en carn pròpia les diferents formes de discriminació i treballa per no normalitzar-ho.Gràcies a una, trenca esquemes en ser una influencer racialitzada que visibilitza el seu to de pell, però, sobretot, lluita per trencar els microracismes inherents en el nostre dia a dia. Segur que ho has viscut en el teu entorn: a la teva escola, institut, al barri, al poble, en qualsevol lloc, àmbit o ambient. Amb més d'una dècada a les seves espatlles, Boho lluita contra aquesta xacra a mitjans de comunicació, a les seves xarxes i, sobretot, es nega a col·laborar amb marques no compromeses en la lluita antiracista.

