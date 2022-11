El Govern i els comuns comencen a abordar propostes sobre energia en el marc dels pressupostos

Elhan començat a abordar propostes sobre energia en la negociació dels pressupostos , segons han explicat fonts de l'executiu a l'ACN. Per aquest motiu, a la reunió que se celebra al Parlament també hi participa el secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,. La setmana passada els comuns van fer públic un document amb les seves propostes, entre elles, algunes relacionades amb l'energia. A la tarda, aprofitant el ple del, el Govern té previst trobar-se amb eli després ambper continuar les converses sobre els comptes. Amb aquests grups però, l'executiu català no preveu entrar tant en detall argumentant que PSC i Junts encara no han presentat les seves propostes.Un dels eixos del pla d'En Comú Podem per als pressupostos és la. En aquesta carpeta demanen posar en marxa l'empresa pública d'energia "com a comercialitzadora". També hi inclouen el pla Catalunya Brilla, amb un desplegament massiu de plaques solars a llars vulnerables; la instal·lació de plaques solars en comunitats i bonificacions per a la instal·lació de renovables, entre altres mesures.Les negociacions pels pressupostos es fan als despatxos del Parlament. Per part del Govern no hi participen consellers i hi assisteixen la secretària general de la Presidència,, i el secretari general del Departament d'Economia,Al matí, dins de l'hemicicle i en el marc de la sessió de control, el president del PSC,, ha retret al president de la Generalitat,, que el Govern no li faciliti la informació sol·licitada sobre els pressupostos. "D'aquesta manera, no", ha dit dirigint-se a Aragonès.Per la seva banda, el president català ha argumentat que laals pressupostos s'ha enviat al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) perquè és un tràmit perceptiu, i que els socialistes ja tenen tota la documentació que el Govern pot lliurar.

