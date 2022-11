Entre la dissolució de la Brimo i la fi del foam: les propostes dels partits sobre el model policial

ERC: limitar el temps d'estada dels agents

PSC: mantenir la capacitat operativa de l'ordre públic

Junts: prohibir el foam i substituir-lo per mitjans "menys lesius"

CUP: dissoldre la Brimo, prohibir el foam, i mecanismes de control democràtic

Comuns: dissoldre la Brimo i substituir-la per noves unitats

"L'auditoria que Interior no ha fet mai". Aquest era el desig de la CUP per a laque va ser impulsada pels anticapitalistes i també per ERC, Junts i els comuns al Parlament. Va començar a caminar la tardor de l'any passat i després de més ded'experts, responsables de seguretat i dels Mossos, arriba a la fase de les, que els partits ja han registrat i que ara s'hauran de consensuar per tal d'aconseguir aprovar unLes qüestions que més interès susciten són les referents a les unitats d'ordre públic, però també sobre els mecanismes de control. A hores d'ara, ERC i Junts aposten per una reformulació de les(Brimo i Arro), CUP i comuns per la seva dissolució, mentre que el PSC demana no minvar la seva capacitat "operativa". La utilització de lestambé divideix els partits: ERC no ho menciona; Junts, CUP i comuns aposten per eliminar-les, mentre que el PSC insisteix en la necessitat de l'existència d'elements perquè els agents puguin combatre els desordres.La proposta dels republicans és un model que contempli la rotació temporal dels agents dels Mossos d'Esquadra d'ordre públic, per tal de limitar el seu temps d'estada en aquestes unitats. Aquesta és precisament una petició que ja va fer l'excomissari en cap de la policia catalana,, en una entrevista a NacióDigital . Els republicans, també proposen la creació a través d'una llei pròpia d'unque supervisi les actuacions dels agents, com demanaven entitats com Irídia o Amnistia Internacional. Sobre les bales de foam, no en fan menció específica, sinó que aposten per una revisió global dels "protocols, les eines i tàctiques".El PSC-Units no considera que l'eliminació de les bales de foam o la disminució en general dels recursos per als agents dels Mossos d'Esquadra dedicats a l'ordre públic siguin el model de seguir. En concret, el PSC, que té com a representant a l'exconseller d'Interior(Units) en aquesta comissió, apunta que si es fa una revisió de l'ordre públic, en cap cas ha de suposar una "minva de la" de les unitats encarregades. Sobre la possibilitat que plantegen altres partits de crear un organisme extern per controlar el cos, la proposta del PSC-Units és impulsar una "unitat especialitzada" dins laque s'ocupi del control i "fiscalització" de l'actuació policial.Els Mossos d'Esquadra han de poder comptar amb "" per evitar la "confrontació violenta". Així ho considera Junts en les conclusions per a la comissió d'estudi sobre el model policial. A partir d'aquesta base, però, aposten per la"per altres mitjans igual d'eficaços i potencialment menys lesius". Així mateix, Junts aposta per un model d'ordre públic basat en la "prevenció, mediació i distància respecte dels manifestants" i per "l'ús de la força com a últim recurs". Pel que fa a la carpeta dels mecanismes de control, Junts aposta per reforçar l'estructura de Divisió d'Afers Interns, actualitzar el règim disciplinari de la policia catalana, i crear una comissió parlamentària específica que, quan les circumstàncies ho requereixin, pugui actuar per revisar actuacions concretes.La CUP aposta per dissoldre les unitats d'ordre públic dels Mossos, retirar i prohibir immediatament les armes de foam, i també les pistoles Taser. Els anticapitalistes, així mateix, demanen establir mecanismes deal cos, perquè consideren urgent acabar amb la "impunitat policial" i impedir així que la policia actuï com un "quart poder". La CUP vol que el cos se sotmeti al control del Govern, el Parlament, i la població catalana. Així mateix, defensen que la Conselleria d'Interior revisi els protocols d'ús de la força i les normes d'ús de les armes i eines policials perquè s'ajustin als estàndards internacionals.Els comuns aposten perdels Mossos d'Esquadra, la Brimo i l'Arro, i substituir-les per, amb caràcter polivalent, amb formació especialitzada relativa als drets humans, nova uniformitat, i amb limitació temporal de permanència dels agents en aquestes unitats. És la proposta que fa el grup de Jéssica Albiach en les conclusions per a la comissió d'estudi. En Comú Podem també aposta per revisar els criteris i protocols d'ús de la força, incloent en aquesta revisió la prohibició de les bales de foam i les tècniques d'encapsulament i carrusel.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor