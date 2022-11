Fira de Santa Llúcia 2022 a Barcelona: horaris i com arribar-hi

Dates i horaris de la Fira de Santa Llúcia a Barcelona per Nadal

Com arribar al mercat de Nadal de Santa Llúcia de Barcelona

La Fira de Santa Llúcia de 2021 Barcelona. Foto: Àlex Marin

Tot el que pots trobar a la Fira de Santa Llúcia

Elja és a tocar i amb l'arribada d'una de les tradicions més especials de l'any les places dels pobles i ciutats des'omplen ja de les típiques fires de. Malgrat que la festivitat se celebra el 13 de desembre, dies abans ja es podrà passejar per les paradetes on comprarem allò que ens falta per tenir la millor decoració nadalenca. caganers pel pessebre o boles per l'seran alguns dels detalls que es veuran pels carrers catalans en els pròxims dies, també aLa Fira de Santa Llúcia a Barcelona, que data per primer cop del 1786 sent la fira més antiga de la capital catalana, s'inaugurarà aquest any el. Des de llavors i fins al, el dia abans de la nit de Nadal, es podran visitar les diferents paradetes de les 10 hores i fins a les 21 hores. La Fira estarà oberta durant tota la setmana, inclosos també els caps de setmana i els festius.La Fira se celebra al punt habitual de la capital catalana i té la seva localització al barri. En concret, les diferents paradetes se situaran a la intersecció de l'Avinguda de laamb la. No és l'únic atractiu nadalenc en aquesta zona, ja que molt a prop també s'ubica el pessebre de la. Per arribar a la Fira de Santa Llúcia es pot agafar elfins a les parades de Jaume I, amb la línia 4, i fins a Liceu, amb la línia 3. Si es prefereix l', les línies 47, 120, V15, V17, N8 N28 i el bus turístic apropen fins a les paradetes més especials del Nadal.El mercat organitzat a Barcelona comptarà amb unes 300 paradetes que vendran diferents formes i dissenys dels objectes i productes més típics del Nadal. Pel pessebre, com sol ser habitual, el personatge estrella serà el caganer, que sempre deixa figures de personatges d'actualitat, com polítics, futbolistes, cantants o actors. A banda, també es trobaran en gran majoria productes de producció artesanal i que fins i tot transcendeixen de les festivitats, com poden ser. Com no podia ser d'altra manera, també es podran comprar aliments com

