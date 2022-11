La nova estació de Sants, una finestra «amable» als veïns que vol fugir del ciment

Imatge virtual de la nova estació de Sants, des de la plaça de Joan Peiró Foto: ADIF

Portes a les quatre façanes, molta vegetació i més protagonisme per als vianants. Laes començarà a construir durant el 2023 i les obres, que la remodelaran i n'ordenaran el recinte i l'entorn, acabaran, en una primera fase, el 2026, i en una segona fase abans del 2030. Els encarregats del projecte són els, guanyadors del premi Pritzker el 2017, que aquest dimecres han presentat tots els detalls al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Barcelona.", ha advertit l'arquitecta Carme Pigem durant la presentació del nou edifici, que planteja una nova lògica de la mobilitat. En aquest sentit, l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Matilla, ha assegurat que el projecte guanyador pensa amb què ha de ser l': "Es passa d'un binomi tren-automòbil a unque canvia el paradigma de l'estació de Sants".Tal com es va anunciar a mitjans de setembre, la nova estació de Sants vol. Per fer-ho, s'eliminarà tota la vialitat de la lateral muntanya -on s'aposta per fer-hi una zona pensada per als vianants i la canalla- i només es mantindran quatre carrils -dos per sentit- al costat mar de l'estació, l'únic amb espai per a vehicles. Amb aquesta actuació, que obre l'actual estació tant longitudinalment com transversal, els arquitectes volen aconseguir unamb facilitats d'accés per als vianants i els usuaris.Un dels punts destacats del projecte és la creació d'una planta carrer que s'ubicarà al sostre de l'estació i que vol ser una continuïtat de la ciutat per sobre de l'edifici. "i guanyem un nivell de ciutat a la superfície de l'estació", ha anunciat Pigem. Aquesta ciutat elevada incorporarà gransi usuaris, a més dels accessos a les sales d'estada de l'alta velocitat i Rodalies. Amb aquesta actuació, des d'Adif asseguren que Barcelona aconseguirà una arquitectura "icònica": "Serà referent en sostenibilitat, funcionalitat i innovació".La primera inclou l'ampliació i urbanització de la plaça dels Països Catalans sumant zones de joc i espai verd, l'ampliació del vestíbul de l'estació, i la creació dei passadissos interiors. A banda d'això, també es faran quatre sales d’espera per a passatgers -dues per als de l’AVE i dues per als de Rodalies- en alçada, que permetran la "porositat" de la plaça dels Països Catalans i de l'edifici de l'estació. També es crearà unamunicipal i, que a llarg termini es desplaçaran a sota la plaça Espanya, tot i que continuaran tenint una parada a prop de Sants. Aquesta primera fase d'obres compta amb un pressupost aproximat de 130 milions d'euros i està previst que s'allargui entre la segona meitat de 2023 i 2026. Les licitacions es publicaran durant la pròxima primavera.La segona fase, que començarà el 2026 i s'allargarà fins al 2030, haurà de permetre acabar la, construir la nova coberta de l'estació i el trasllat definitiu de les estacions de busos i taxis. També està previst crear un nou vestíbul que faciliti l'entrada al metro -"fora de l'estació però a tocar", ha dit Pigem- i s'edificarà una segona planta amb 72.000 metres quadrats de superfície terciària que es destinarà a, així com un. En el futur, dins de la iniciativa també es preveu fer un bosc, anomenat el Bosc de Viriat.A més a més, la nova coberta permetrà donar ombra i ventilació a l'estació i es destinaran 14.000 metres quadrats aper a alimentar la infraestructura. Amb les obres, es preveu augmentar el nombre de viatgers fins als 58 milions anuals, que suposa un increment de 12 milions respecte als 46 actuals. L'objectiu de la remodelació de l'estació de Sants és poder aconseguir "", tal com ha explicat Matilla.

