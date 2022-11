Aragonès defensa al Parlament la derogació la sedició perquè «acosta» els efectes de l'amnistia

La sessió de control al president de la Generalitat,, ha arrencat pocs minuts després que transcendís l'absolució de Roger Torrent , expresident del Parlament i ara conseller d'Empresa i Treball, per part del(TSJC). Una decisió que ha estat la mateixa per la mesa de la cambra que acompanyava Torrent i que ha estat celebrada per part d', vicepresidenta amb funcions de presidenta del Parlament. La desjudicialització del conflicte, marcada per la reforma del codi penal, ha centrat bona part de les preguntes a Aragonès, que ha defensat l'acord amb Pedro Sánchez per "derogar" el delicte de sedició El dirigent d'ERC ha indicat que cal "avançar cap a la resolució del conflicte" amb mesures "que acostin l'amnistia" i un referèndum. "Hi ha hagut un acord que deroga la sedició , com àmpliament s'havia reivindicat", ha apuntat el president en resposta a la CUP, que li ha retret que la reforma del codi penal pot "perseguir" més que ara les protestes. "Hauríem de ser curosos. Si ens posem les ulleres més retrògrades per mirar el codi penal, la meitat d'aquesta cambra hauríem estat empresonats", ha indicat., diputada anticapitalista, s'ha mostrat a favor de derogar la sedició,. "Facin un pas enrere", ha reclamat. "Tenim una oportunitat per delimitar l'actuació del poder judicial. I la sedició queda derogada", ha dit Aragonès."La repressió continua. I la persecució al dret a protesta, també", ha reflexionat Albert Batet, cap de files de Junts, en l'inici de la seva intervenció. "Amb quina confiança compta vostè i el seu Govern al Parlament?", li ha preguntat Batet a Aragonès. "Treballem per anar guanyant la confiança mesura a mesura i projecte a projecte. En les seves mans està decidir si abandonaran les necessitats dels ciutadans quan es votin en aquest Parlament", ha respost el president. "No pot pretendre governar amb 33 escons i reptes preocupants com la situació del català. L'ús socialen alguns districtes", ha apuntat Batet, que també ha retret a Aragonès que s'estaven aplicant més hores de castellà malgrat el nou marc normatiu. "Sol no se'n sortirà. La llengua és el futur, i per això li demanem una cimera amb tots els grups", ha indicat el president del grup parlamentari de Junts, que inclourà la llengua en el decàleg pels pressupostos L'intercanvi tampoc ha estat amable amb, cap de files del PSC, que li ha retret que encara no hagin rebut la documentació necessària per negociar els comptes de l'any vinent. "Estic disposat a negociar els pressupostos, no a falcar cap Govern. Cal treballar amb discreció i un mínim clima de confiança", ha ressaltat Illa. Aragonès ha indicat que està disposat a compartir tota la informació per tenir un "pressupost de país". Quan es portin els comptes al Parlament, el president aspira a tenir lligats els suports, de manera que tota negociació ha de ser prèvia a aquest moment."El sistema està en", ha apuntat, líder d'En Comú Podem a la cambra, en referència a la situació de l'atenció primària a Catalunya. "Què té pensat per rescatar una sanitat pública que està en fallida?", ha preguntat Albiach. Aragonès ha indicat que es "continuarà treballant" per dotar de recursos el sistema. Hi haurà unen els pressupostos per al 2023, i es treballarà en la millora de la carrera professional per als metges. "Ara té l'oportunitat de demostrar on és: si amb els interessos privats o amb la ciutadania. El 25% del pressupost hauria d'anar a la primària. Caleni més infermers", ha remarcat Albiach., cap de files del, ha preguntat a Aragonès sobre la situació de l'economia catalana. "En el marc d'un context convuls, creix per sobre de la mitjana de la zona euro i té uns quants punts d'atur per sota de la mitjana estatal. Anem en la bona direcció", ha ressaltat el president de la Generalitat. Fernández ha citat diversos estaments econòmics -entre els quals Foment del Treball, el Cercle d'Economia o antics dirigents sindicals- per denunciaren el sistema del país. "La realitat és indisutible", ha apuntat el dirigent del PP, que li ha retret a Aragonès que no deflacti l'IRPF i no suprimeixi els impostos de successions i patrimoni. "Respecto les opinions de tothom, però m'agrada parlar de dades. I les dades són que, excepte el 2020, el creixement del PIB ha estat per sobre de la zona euro", ha dit.El president s'ha mostrat especialment molest pel fet que es retirés de l'ordre del dia un debat i votació d'una dotació de recursos de més deper al Departament de. "Si cal i hi ha majoria, ampliem l'ordre del dia perquè es voti. No es pot esperar ni un minut", ha remarcat Aragonès en resposta a, líder deal Parlament. El dirigent espanyolista li ha indicat que, si la Catalunya sencera "li queda gran", la millor via és convocar eleccions. El president, en canvi, ha indicat que la prioritat és presentar el projecte de pressupostos. "No tenim por a portar propostes al Parlament", ha apuntat el dirigent d'ERC en en torn de rèplica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor