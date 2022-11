Violenta revolta dels treballadors de la fàbrica més gran d'Apple a la Xina

在中国制造苹果产品的富士康工厂员工被暴打。



Employees at the Foxconn factory that makes @Apple products in China were brutally beaten.pic.twitter.com/9kKI3RRP5k — Inty (@__Inty__) November 23, 2022

Repressió violenta

WARNING: Graphic Content. Hundreds of workers at Apple’s main iPhone plant in China clashed with security staff after being locked up for weeks to quash a Covid outbreak.



More here: https://t.co/PAxgbhRovT pic.twitter.com/s3ItNsWeVr — Bloomberg (@business) November 23, 2022

. Centenars de treballadors de la principal planta de fabricació d'iPhones de la companyia nord-americana s'han enfrontat amb el personal de seguretat xinès. El motiu? Segons explica Bloomberg , les tensions i les disputes creades per les dures restriccions imposades per un brot recent de Covid-19 ha desencadenat la violència entre els treballadors i el seus caps directes.La protesta dels treballadors deha començat a primera hora del matí de dimecres (hora local) després d'enfrontar-se als guàrdies per salaris impagats i el temor a la propagació de la infecció del coronavirus, ha informat des de Bloomberg.La repressió policial, tal com es pot veure en diverses imatges facilitades per periodistes i activistes que treballen a la Xina, ha estat brutal. Diversos treballadors han resultat ferits per les càrregues policials., però els treballadors han seguit intentant marxar de la fàbrica on estaven tancats. Bloomberg ha pogut mostrar diverses imatges i vídeos sobre la repressió contra els treballadors, a més dels seus intents per sortir.L'empresa, per la seva banda, ha rebutjat fer comentaris sobre l'incident. La fàbrica, on treballenestà tancada des d'octubre, per la qual cosa molts dels seus empleats es troben aïllats, malgrat que alguns van fugir de la planta a peu el mes passat.

