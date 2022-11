La clau de la felicitat, segons un nou estudi de Harvard

Ni els diners ni els luxes ni l'èxit professional. Científics de laasseguren haver trobat la clau per aconseguir la felicitat després d'una investigació sobre el Desenvolupament en Adults que s'ha allargat més de 70 anys:La felicitat resideix, segons l'estudi, en lesque es tingui. El director de l'estudi,, ha assegurat en una entrevista al New York Times que, mentre que, les connexions personals "creen una estimulació mental i emocional", el qual les converteix en potenciadores automàtiques de l'estat d'ànim.Tanmateix, la investigació també conclou que el fet deesdevé una segona clau per assolir el benestar personal. En aquest sentit, aprendre a relativitzar els problemes i els inconvenients que afecten cadascú és una via cap a la felicitat. Tampoc convé dedicar tot el temps a la feina. "", ha explicat Waldinger.Existeix a l'Estat un organisme capaç de mesurar la felicitat: l'. El seu director,, va analitzar als micròfons del programa Por fin no es lunes, d'Onda Cero, que "i s'ha convertit en una autèntica esclavitud".

