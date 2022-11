Troben mort el major estafador de criptomonedes de l'Estat

, el principal investigat per la presumpta estafa amb criptomonedes comesa pel grup empresarial Algoritmhmics i que investiga l'Audiència Nacional, ha mort aquest dimarts. Biosca estava en llibertat fa tres setmanes, després que diposités lafixada pel responsable del Jutjat Central d'Instrucció Número 1, Alejandro Abascal.Biosca estava acusatdelictes que hauria perpetrat a través de l'empresades del 2019 amb la captació d'inversors particulars que volien obtenir alts interessos al mercat de les criptomonedes. El perjudici rondaria elsi hi hauria més de 750 persones afectades, pel que se'l considera el major estafador en l'àmbit de les criptomonedes a l'Estat.En aquesta causa, el magistrat també investiga la dona i el fill del broker d'Algoritmhmics. L'advocadaque representa l'Associació d'Afectats per Inversions en Criptomonedes, ha enviat aquest mateix dimarts un escrit d'urgència al jutjat per "posar en coneixement" del magistrat la notícia de la mort, que hauria estat detectada per la seva mateixa defensa.Segons apunta l'escrit, recollit per Europa Press, la representació del broker ha explicat a Zaballos que "a Estepona llançant-seen presència de diversos testimonis" que han relatat al seu lletrat els fets tal com "suposadament" han succeït.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor