Les defenses demanen al Tribunal de Comptes que s'arxivi la causa per l'acció exterior

Les defenses de la trentena d'investigats pelper l'organització i la promoció exterior de l'demanen que s'arxivi o s'anul·li el cas. Qüestionen la legitimitat del procediment i dels mètodes utilitzats, que diuen que els ha generat indefensió, i algunes defenses fins i tot afirmen que els fets han prescrit, perquè han passat més de 5 anys.Segons han explicat a l'ACN fonts coneixedores, aquesta és la base dels escrits que les defenses han presentat en resposta a les demandes interposades per la fiscalia, que els reclamaen concepte de malversació, i Societat Civil Catalana, que vol que en paguin més de 5. Aquesta mateixa tesi la defensaran durant l'audiència prèvia que tindrà lloc el 16 de desembre.Les defenses plantejaran la petició a la vista preliminar, prevista per al 16 de desembre, on s'exposaran sobretot aspectes de procediment. Aquest és un tràmit previ a la celebració del judici, que encara no té data. La causa afecta 35 exalts càrrecs i funcionaris de la Generalitat, entre els quals hi ha els expresidents, i l'exvicepresident, i també responsables del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor