Cristiano Ronaldo marxa sobtadament del Manchester United

i elhan arribat a un acord la tarda d'aquest dimarts per trencar el contracte que els unia amb efecte immediat. Així, el davanter portuguès ha passat a ser un agent lliure i tot sembla indicar que s'unirà a un altre club aquest mercat d'hivern. Ronaldo ha protagonitzat diversos enfrontaments amb el nou entrenador de l'entitat anglesa, Erik Ten Haag, el qual l'ha portat a abandonar Old Trafford.La notícia arriba en ple, on el cinc vegades pilota d'or està concentrat amb la seva selecció. Ja des de Qatar, Ronaldo havia expressat que la seva situació amb el Manchester United no afectarà el seu rendiment amb, on exerceix el paper de capità.L'adeu de Ronaldo implica que no es creuarà amb elen l'eliminatòria del play-off de l'. Així, el United visitarà el camp nou amb la samarreta del número set orfe. El club ha acomiadat la seva estrella amb unen què ha volgut agrair les seves dues etapes defensant l'escut.

