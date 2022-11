Junts proposa a Gemma Geis que sigui candidata a l'alcaldia de Girona

Junts (Marta Madrenas) : 9 regidors

: 9 regidors Guanyem Girona-CUP (Lluc Salellas) : 6 regidors

: 6 regidors PSC (Sílvia Paneque) : 6 regidors

: 6 regidors ERC (Quim Ayats) : 4 regidors

: 4 regidors Ciutadans (Daniel Pamplona): 2 regidors

, consellera de Recerca i Universitats fins aquest octubre, té tots els números per convertir-se en la candidata dea l'alcaldia de. Així ho ha plantejat l'executiva local de la formació, que no tenia cap de cartell a la capital gironina després de la renúncia d'Assumpció Puig per les tibantors amb la direcció municipal. Geis, que al final de la campanya interna per la consulta sobre la sortida del Govern es va decantar per abandonar-lo, és una dirigent vinculada a, que la va fitxar com a independent per liderar la candidatura a la demarcació de Girona de les eleccions del 21-D del 2017. L'assemblea local del partit ha de fer la tria definitiva aquesta setmana en un procés que ja no contempla les primàries.L'exconsellera de Recerca, que havia tornat a la universitat després de deixar el càrrec -l'ocupava des del maig de l'any passat, quan es va reeditar la coalició entrei Junts-, es va convertir en un del puntal de la formació de Puigdemont quan encara no estava constituïda com a partit al marge del. Des d'una posició de responsabilitat al Parlament com una de les portaveus, va llaurar una relació de confiança amb tots els presos -especialment amb Josep Rull i Jordi Turull- i, quan va arribar el moment de fer les llistes per les eleccions catalanes del 2021, va guanyar les primàries a Girona. Els seu resultats sempre han estat molt satisfactoris.A la capital gironina, que Puigdemont va governar entre el 2011 i el 2016, quan va ser escollit percom a successor davant del veto de la, Junts governa amb l'alcaldessaal capdavant. Madrenas, però, va decidir no reeditar el càrrec després de dos mandats i -com ha feta Vic- i la plaça va quedar vacant. Es van fer unes primàries en les quals va guanyar Assumpció Puig, però va acabar plegant perquè hi va haver discrepàncies amb la direcció local un cop escollida.Geis és una d'aquelles figures dins de Junts que sempre ha conreat un perfil propi sense generar excessives reticències entre els seus companys. Va ser, juntament amb l'exvicepresident Jordi Puigneró, una de les dirigents que no va signar el manifest que promovia que Jordi Turull fos secretari general del partit fent tàndem amb Laura Borràs com a presidenta. Dirigents consultats perassenyalen que va dubtar sobre el posicionament en la consulta interna: en un primer moment, apunten, estava a favor de la permanència, però amb el pas dels dies va anar virant. La plaça de Girona fa temps que sobrevola sobre el seu futur i, de fet, ja des d'abans de la consulta s'especulava amb la possibilitat que fes el pas cap a la política municipal.Aquest va ser el resultat de les últimes eleccions a Girona, en les quals es va registrar una participació del 65% del cens, que va escollir els 27 regidors en joc:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor