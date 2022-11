El Tribunal Suprem britànic veta un segon referèndum a Escòcia si no té l'aval de Londres

Elha vetat quepugui celebrar un nou referèndum sense l'autorització de Londres. Els cinc jutges del Suprem tenien dues qüestions sobre la taula. La primera, decidir si tenen capacitat per analitzar la qüestió. La segona, ja sobre el fons, si el parlament escocès té competència per organitzar un referèndum o si és competència reservada al parlament britànic. Finalment, aquest dimecres, Suprem britànic ha dit que,La decisió arriba un mes després que les dues vistes en què les parts -els governs d'Escòcia i el Regne Unit- exposessin els seus posicionaments. D'una banda, els assessors de l'executiu escocès van dir que aclarir sisense acord amb Londres és una qüestió d'"interès públic" i que per organitzar un referèndum consultiu no és necessari el vistiplau de Westminster. El govern britànic va defensar que aquesta carpetaEscòcia vol celebrar unsobre la independència el 19 d'octubre de l'any vinent. La consulta que es planteja ara és per saber l'opinió del poble escocès sobre si Escòcia hauria de ser o no un país independent. A diferència de fa nou anys, una victòria del "sí" no implicaria directament la independència, sinó que caldrien altres tràmits legislatius.Nou anys després de la votació de 2014, que va acabar amba la independència, el govern escocès vol tornar-ho a intentar després d'una decisió clau que podria suposar un canvi de majories: la sortida de la. Els ciutadans del Regne Unit van votar el 23 de juny de 2016 a favor de sortir d'Europa, decisió que es va materialitzar el 2020. Per territoris, els resultats van evidenciar que Escòcia era partidària del remain.

