Mor un motorista en un accident amb un camió a la Ronda de Dalt de Barcelona

Unha mort aquest dimarts al migdia després de tenir un accident en xocar amb un camió a lade, tal com han explicat a Europa Press fonts properes al cas. Els fets han succeït al voltant de les 14.30 hores i no n'han transcendit més detalls.L'accident ha provocat llargues cues a la via des de, on hi ha hagut el xoc, i fins al. A més, ha obligat a tancar les entrades 2, 3 i 4 en sentit. En sentit contrari, l'efecte badoc també ha generat retencions fins a gairebé el Nus del Llobregat.

