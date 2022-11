El camí dels restaurants cap a l'estrella Michelin

Quins són els paràmetres clau per guanyar-la?

I després, què passa?

Més enllà de les tres estrelles

Els premis, guardons i distincions al món de lasón infinits. Des dels més bàsics, que reconeixen productes o plats molt concrets, als més reconeguts, com els sols Repsol o les. Aquest darrer és, de fet, el més valorat per part dels cuiners gràcies a la seva història i repercussió.Tot i que tots hi poden optar, les estrelles només s'entreguen als millors establiments del món des del, quan el francèsva decidir incloure restaurants destacats a la guia de viatges que regalava als clients que compraven els seus pneumàtics. El reconeixement, que va des d'una i fins a tres estrelles, distingeix el nivell de qualitat dels establiments que el reben.La guia Michelin té un total derepartits per tot el món -12 dels quals a l'estat espanyol- que visiten contínuamentper-los. És impossible que els inspectors puguin visitar tots els establiments que s'obren cada any arreu i, per tant, és responsabilitat del restauradorperquè la guia aposti per situar-lo al seu radar.", assegura el xef, del restaurant estrellat Quatre Molins, al Priorat. El jove cuiner de 28 anys, procedent d'una família apícola del Perelló, al Baix Ebre, té clar que fer-se un lloc en concursos, aconseguir bones ressenyes de periodistes gastronòmics i fer soroll a les xarxes és la solució perquè Michelin es fixi en els nous restaurants. "El procés natural ési així", explica, propietari del restaurant Xerta de Barcelona.Un cop captada l'atenció dels inspectors cal encaixar amb unsperquè comencin a considerar l'establiment com a possible membre de la selecció d'estrellats. "Quan venen, es fixen, sobretot, amb la, la seva, és el punt de màxim focus per a ells", detalla Múria, que va obtenir el guardó a finals del 2020. Hi ha altres punts importants que cal cuidar, com elo les, però el propietari del Xerta també apunta alcom l'apartat més valorat: "Marquen un estàndard dei deque cal complir".A més, aquestano pot ser espontània o momentània, sinó que ha deal llarg del temps. És per aquest motiu que els inspectors de Michelin no s'identifiquen quan visiten els establiments, actuen de forma totalment anònima i com un client qualsevol per no despertar sospites ni, tampoc, poder ser subornats pels propietaris. Per fer entrega de laes poden arribar a fer, que ascendeixen a 10 en el cas de la segona, i impliquen inspectors francesos en la tercera.És important que els restaurants, segons López, per poder mantenir l'estrella (o estrelles) aconseguida anteriorment. I és que de la mateixa manera que s'obtenen els guardons, els inspectors també tenen la potestat de fer-los caure gràcies a les seves visites de control anuals: si el restaurant no assoleix els límits de qualitat marcats per Michelin, la guia pot eliminar-lo d'entre els seleccionats."Si ja m'ho han donat així, per què hauria de canviar?", es pregunta Múria. I és que el cuiner ebrenc té clar que per seguir a la llista d'estrellats cal seguir fent "el que hem fet fins ara" i que fa dos anys va traduir-se en la seva primera estrella. López, però, amb una mica més d'experiència al sector -la seva família regenta un segon restaurant amb estrella al Baix Ebre- assegura que també és necessari "": "Elha de seguir una, tal com passa en la societat, mantenint la seva essència".Tot i que les estrelles (una, dues o tres) són la distinció més reconeguda de la guia Michelin, no són l'única. També hi ha la categoria de, que reconeix els establiments que ofereixen menjar de qualitat a preus moderats. I, la guia, tal com va originar-se a principis del segle XX, incorpora altres restaurants que recomana als seus lectors.Des de l'edició del 2021, Michelin ha incorporat una nova selecció: les. No són incompatibles amb la resta de distincions i simplement premien restaurants amb bones pràctiques en relació amb el medi ambient.

