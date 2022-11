Infraccions de trànsit que desconeixes i que poden comportar multes de fins a 3.000 euros

Treure el braç per la finestra

Conduir amb l'abric posat

Posar la música massa alta

Enganxar un cartell d'«es ven» a la finestra

Era estiu. El Sol i la calor pràcticament obligaven a visitar la platja. Tota la família al cotxe, amb les finestres baixades per poder suportar les altes temperatures. El pare o la marea la recerca de la brisa que xocava amb el xassis. Anys després, sense ni tan sols adonar-se'n, els fills també van reproduir aquest gest tan habitual en començar a conduir. I com ells, tants altres. Doncs treure el braç per la finestraExisteixen moltes infraccions tipificades com a sanció que els conductors dels vehicles desconeixen. Algunes poden arribar a no semblar lògiques o racionals per segons qui. Si bé, laavisa que ignorar les normes de circulació no eximeix de ser sancionat.El simple fet de treure el braç per la finestra comporta una. Es considera una acció temerària que posa en perill al conductor. D'aquesta manera ho recull l'del, que estipula que "el conductor està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent del vehicle, que garanteixin la seva seguretat i la de la resta dels ocupants del vehicle". Així doncs, si un agent de policia detecta qualsevol persona traient la mà per la finestra, pot acollir-se a aquest article per sancionar-ho.El fred ja ha arribat i hi ha qui pot tenir la temptació de conduir amb l'abric posat.. Si bé, torna a ser sancionable. Es considera un risc per diversos motius, com el fet que limita la llibertat de moviment. El Reglament General de Circulació contemplaen l'Conduir mentre s'escolta música o la ràdio no és cap delicte. Si bé, hi ha una barrera que, si es traspassa, pot comportar una. Concretament, la dels. La DGT considera que la música a volums excessius pot suposar una distracció pel conductor, ja que li impedeix detectar alertes sonores i tot allò que succeeixi al seu voltant.Posar un cartell a la finestra del vehicle i circular per la via pública pot ser sancionat amb una. Es tracta d'una altra pràctica habitual i aparentment inofensiva, però la DGT entén que portar qualsevol objecte als vidres resta visibilitat al conductor i ho considera una infracció greu de la normativa vigent.

