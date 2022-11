Compte si fas això al cotxe: et poden posar una multa de 200 euros

Molta gent sap que no es pot conduir amb lesa l'estiu o bé ambamb molt depel perill que impliquen i també per la possible sanció que pugui comportar. Ara bé, qui no tothom sap és que conduir amb l'posat també pot ser motiu de. I la sanció pot arribar a ser de 200 euros.El fet de portar abrics voluminosos genera una dificultat de laen el conductor que es pot traduir en un major risc a la. Per tant, pot ser motiu de sanció. Per altra banda, igual que passa amb l'abric, tampoc es recomana conduir amb guants malgrat que faci, ja que torna a passar el mateix: redueixen la capacitat dei alenteix lesla volant.Si bé és cert que no hi ha un apartat específic en elque reguli les multes per portar l'abric conduint, sí que s'estableix que el conductor ha de vestir amb "roba que els permeti llibertat de moviment i garanteixi la seva seguretat". Així ho regula l'del mateix reglament.

