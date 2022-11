Junts retreu a ERC l'actitud «sucursalista» per vincular els pressupostos catalans als de Sánchez

Tres reunions i sessió de control

Junts es tornarà a reunir aquestamb el Govern de Pere Aragonès per abordar la negociació dels pressupostos. Aquesta serà laentre els exsocis de l'executiu, i des del partit de Laura Borràs i Jordi Turull lamenten que encara no se'ls hagi fet arribar laper tenir més detalls sobre els pressupostos. És per això que la portaveu al Parlament,, ha acusat els republicans de condicionar el ritme de negociació dels comptes catalans al calendari de negociació entre ERC i el PSOE pels comptes espanyols: "És propi d'una actitud", ha declarat.Serà dijous quan la negociació dels comptes espanyols es desencalli, amb el debat i votació al Congrés. Avui mateix, ERC i el PSOE han acordat el traspàs deper executar infraestructures pendents. La majoria dels grups de l'oposició del Parlament que estan negociant els comptes catalans, consideren que un cop s'hagi superat aquest debat, els republicansles negociacions catalanes.En roda de premsa, la portaveu de Junts ha assegurat que encara no tenen el "" del projecte pressupostari, i ha declarat que fins a no tenir-ho, no presentaran la seva proposta per aquests comptes, que passa per unque està treballant el partit: "Ens vam comprometre a lliurar el decàleg quan tinguem tota la informació que hem demanat", ha expressat Sales.Després de la darrera reunió entre Junts i els tècnics de l'executiu, celebrada divendres al matí, el partit va demanar al Govern el, saber les partides del pressupost en recerca, les previstes per escoles concertades davant l'increment del cost de l'energia, les partides per formació professional, i l'import previst del salari mínim, a més del contingut de la llei de mesures d'acompanyament dels pressupostos. Segons Junts, algunes informacions s'han fet arribar, però"El Govern s'ha de posar les piles", ha insistit la diputada, que ha rebutjat valorar si unaa les rendes més altes, com estan demanant els comuns, seria una línia vermella: "És el president qui ha de decidir què és compatible i què no", ha subratllat.El dimecres serà dia de reunions per a l'executiu d'Aragonès. Mentre que al Parlament hi haurà ple i sessió de control, els alts càrrecs del Govern es trobaran amb els tres partits amb qui estan negociant els comptes. Amb els comuns, la de dimecres serà la. Amb el PSC i Junts, serà la tercera.Tot i que l'executiu insisteix que vol aprovar els comptes amb Junts i comuns, elsdavant de la possible situació en què els exsocis d'ERC decideixin tombar els comptes catalans després del trencament de la coalició: "L'únic responsable dels pressupostos és el president Pere Aragonès", ha insistit des del faristol del parlament la portaveu de Junts.

