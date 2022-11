El Govern activa un «protocol de protocols» per acabar amb la violència institucional contra les dones

Elha aprovat aquest dimarts el noumarc que té la intenció de fixar els estàndards i de coordinar totes les administracions per "posar fi a lavers les supervivents de violències masclistes". El contingut de la iniciativa l'ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminismes,, acompanyada de la portaveu de l'executiu,. En base a aquest nou protocol marc, tots els poders públics estaran "obligats" a complir uns estàndards en els seus plans d'actuació i a garantir que no es produeix violència institucional contra les dones que han patit violència. La principal incorporació és el concepte de, que "obliga" les institucions i els poders públics a intervenir "correctament" per garantir els drets de les dones i del seu entorn proper, com ara fills, filles, familiars i amistats.Entre les novetats que apareixen en el protocol hi ha la inclusió de "violències molt invisibilitzades" com ara l', la digital, lai la de segon ordre. També nous àmbits en què es poden manifestar les violències, com ara el digital, la vida política, l'institucional i l'educatiu. Un dels casos que en les últimes setmanes han tingut molta projecció pública és el de, diputat i exvicepresident de Junts, que va deixar el càrrec al partit un cop l'expedient intern va confirmar la intimidació a una periodista . La conselleria d'Igualtat i Feminismes està fent acompanyament a diverses dones que s'hi han acostat arran d'aquest episodi de Dalmases.La creació del protocol marc fixa els estàndards que han de complir tots els protocols, instruments, circuits i serveix vinculats a l'abordatge de les violències masclistes. Això vol dirtots els protocols sectorials. Verge ha situat com a exemple els protocols d'abordatge de les violències en l'espai públic o els, així com també els que tenen a veure amb l'atenció mèdica o educativa. Se'n posaran en marxa al sector cultural, a l'àmbit universitari o bé directament als partits polítics. A més del personal contractat, també han de cobrir càrrecs electes o eventuals i el personal de les empreses contractades per serveis com el manteniment, la neteja o la informàtica.

