Sánchez pacta amb Bildu prorrogar tot el 2023 el límit als lloguers i l'augment de les pensions

Avenços en matèria de memòria històrica

Forma part deldel govern espanyol: han acordat amb el president socialista, Pedro Sánchez, prorrogar tot el 2023 eli lno contributives, que perceben més de 450.000 persones, especialment dones. Ambdues són mesures incloses en els reials decret aprovats enguany per mirar deen les famílies de l'Estat. Aquestes propostes, inicialment, havien d'estar vigents fins al 31 de desembre de 2022 i ara restava saber si es prorrogarien.Un altre dels serrells destacats del pacte, que té fins a 10 punts, és que l'executiu espanyolal País Basc i Navarra en un termini màxim de tres mesos per un període de dos anys, amb opció que la coordinació passi a ser permanent. A banda d'això, també han estipulat que la Moncloa destinarà un milió d'euros a la digitalització de, 250.000 per la promoció del circ en la llengua del país i 4,5 milions d'euros per a les universitats basques.

La diputada de Bildus'ha congratulat del pacte en una roda de premsa al Congrés dels Diputats: "És una bona entesa, que va en benefici dels bascos i les basques, però també de la classe popular i treballadora de l'Estat.".De fet, l'acord també avança en qüestions de, ja que introdueix en els comptes estatals una partida de 600.000 euros per a la creació d'una Vitòria en record dels cinc obrers assassinats durant el desallotjament de l'església de Zamarga. També s'emporten 300.000 euros més per finançar el seguiment de les, on recentment s'ha trobat una de les relíquies més importants del país: una mà de bronze amb la inscripció més antiga en la llengua predecessora de l'euskera. Finalment, en aquesta carpeta destaquen els tres milions d'euros peren lloc de memòria, un pacte que ja es va assolir en el marc de la Llei de Memòria Democràtica D'aquesta manera, Bildu se suma alsde Sánchez, com el PNB, Compromís i Més País.podria ser l'última formació en fer-ho, ja que aquest mateix dimarts ha acordat amb el PSOE el traspàs de 900 milions per a infraestructures al Govern. Una entesa que serviria a la Moncloa per aconseguir els suports necessaris per tirar endavant els pressupostos el pròxim dijous.

