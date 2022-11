El govern espanyol valida el pacte amb la banca per alleugerir la hipoteca a un milió de famílies

Mesures per reestructurar el préstec

"Només sí és sí": esperant el Suprem

El ha acordat amb la banca privada un paquet de mesures per alleugerir elde les famílies més vulnerables, afectades per l'increment dels tipus d'interès, i que pot beneficiar més d'. El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts l'ampliació del catàleg de mesures a les podran accedir les famílies per reduir la seva càrrega hipotecària de manera efectiva i tenir més certesa en el seu nivell de despesa a mig i llarg termini. La ministra portaveu,, ha comparegut amb les vicepresidentes i ministra d'Economia,, i, titular de Transició Ecològica, per explicar els acords.Nadia Calviño ha assenyalat que es crearà unque permetrà a lesalleugerir la càrrega financera de les hipoteques contractades fins al 31 de desembre. La seva càrrega hipotecària haurà de representar més del 30% de la renda i la quota haurà d'haver augmentat almenys un 20% per les pujades de tipus d'interès. Se'ls oferirà la possibilitat de congelar la quota durant dotze mesos, un tipus d'interès menor sobre el principal ajornat i allargar a 7 anys el termini d'amortització del crèdit.el paquet de mesures beneficiaràde la gent amb hipoteques de. La guerra d'Ucraïna ha dut els bancs centrals a prendre mesures com incrementar els. L'increment de l'afecta de ple les famílies més vulnerables. "La situació en el mercat hipotecari és molt diferent de l'anterior crisi -ha dit Calviño-, avui dia tres de cada quatre hipoteques són a tipus fix". El nombre de les cases que destinen a la hipoteca el 40% dels seus ingressos també ha baixat sensiblement, segons Calviño.Calviño ha explicat que el paquet es plasmarà en tres vies: millorar el tracte de les famílies vulnerables, obrint un nou marc d'actuació temporal per a les famílies deper la pujada de tipus d'interès i, en tercer lloc, adoptant millores per facilitar l'amortització anticipada dels crèdits i la conversió de les hipoteques a tipus fix.L'executiu ha negociat el pacuet de mesures amb les patronals de la banca privada. Entre les mesures del bloc aprovat, per als deutors hipotecaris vulnerables (amba l'any) s'ampliarà i reforçarà elaprovat el 2012, de forma que podranhipotecari amb una rebaixa del tipus d'interès durant el període de 5 anys de carència. Es passa de l'euríbor +0,25% al -0,10%. També s'ampliarà a 2 anys el termini per sol·licitar la dació en pagament de l'habitatge i es contempla la possibilitat d'una segona reestructuració, en cas necessari.Les cases amb una renda inferior a 25.200 euros a l'any que dediquin més del 50% de la seva renda mensual al pagament de la hipoteca però que no compleixen el criteri actual de l'increment d'un 50% de l'esforç hipotecari es podran acollir al codi amb una carència de 2 anys, un tipus d'interès menor durant la carència i allargar el termini de fins a 7 anys.La vicepresidenta ha posat un exemple concret: una família amb unai unaeuros després de la revisió de tipus d'interès veuràla seva quota durant el període de carència de 5 anys en més d'un 50%, fins alsSobre la polèmica encetada arran de l'aplicació de la llei del, i les sentències que baixen les penes a alguns agressors sexuals, la ministra portaveu ha invocat a la "responsabilitat política" i ha assegurat: "Hi ha qui està aprofitant aquesta ocasió per posar-se al costat dels qui neguen que hi hagi violència contra les dones". Rodríguez ha reclamat "prudència" i ha afirmat que l'executiu està pendent del criteri que emeti el Tribunal Suprem.La portaveu també ha contestat una pregunta sobre la visita deamb motiu del, l'únic cap de l'estat que ho farà en l'actual fase del certamen. Rodríguez ha assenyalat que la visita respon al "sentiment de l'afició de la selecció espanyola" i s'ha limitat a dir que el govern espanyol només desitja a la selecció un

