Troben el peix daurat més gran del món en un llac francès

Andy Hackett assegura que el peix es troba, ara, en perfectes condicions. Foto: Andy Hackett

Els llacs Bluewater, una de les millors granges de pesca de carpes del món

És una espècie híbrida de carpa de cuir i carpa koi que es coneix com a(la pastanaga) i, des d'aquest dimarts, és el peix daurat més gran del món. Ha estat capturat a la pesquera de carpes Bluewater Lakes, a Champagne () pel britànic, de 42 anys, que tot just després de pescar-lo i fer-se diverses fotos, l'ha deixat en llibertat.“Sempre vaig saber que The Carrot era allà, però mai vaig pensar que l'atraparia. Va ser brillant, però també qüestió de sort", ha opinat el pescador al Daily Mail. “i de dalt a baix. Després va sortir a la superfície a 30 o 40 metres i vaig veure que era taronja”, ha afegit Hackett.L'exemplar, capturat a Minnesota el 2019 per Jason Fugate. A més a més, The Carrot duplica la mida d'una carpa koi taronja capturada per l'italià Raphael Biagini al sud de França el 2010. Va ser introduït a la zona fa més de dues dècades i des d'aleshores no ha deixat de créixer. Així i tot, no es deixa veure amb massa freqüència.El pescador ha publicat al seu perfil de Facebook unes quantes fotografies amb l'enorme exemplar i ha assegurat quedesprés de ser retornat a l'aigua. Alguns usuaris i usuàries l'han felicitat sorpresos per la fita i la publicació no ha trigat a fer-se viral. De fet, ja s'ha compartit gairebé 600 vegades i acumula més de 1.000 comentaris.La zona on ha estat trobat The Carrot, a la regió francesa de Champagne, són una de les millors granges de pesca de carpes del món. Elés una pràctica de pesca esportiva que consisteix a capturar exemplars de carpes de gran grandària. En aquesta modalitat de pesca és. A l'Estat, hi ha diversos clubs de pesca esportiva dedicats al carpfishing i, de fet, existeix la societat La nostra Senyora de la Pietat d'Almendralejo, a Extremadura, que organitza concursos i maratons d'aquesta pràctica.

