Diccionari per a «boomers»: entendre la generació Z tampoc és tan difícil

Parlen el mateixque tu, però no entens absolutament res del que diuen elsni els. Creus que estàs fora del seuo que, directament, estàs a anys llum dels termes en el que es comuniquen. És normal. Cada generació té el seu, però la cultura d'ha multiplicat i accelerat aquests conceptes a un nivell incomparable amb el passat. Cada setmana apareixen nous, vídeos referencials, gags, paraules, bromes o insults que renoven elamb el qual es comuniquen. Barreja d'... el que faci falta. Perquè l'idioma d'internet és com posar portes al camp: inabastable.Situar-se no és tan difícil i t'ho volem posar fàcil. És probable que molts d'aquestsquedin antiquats en pocs mesos i es vegin superats per altres de nous. O directament passin a la galeria d'allò que queda passat de. Pot ser, senzillament, que al moment de llegir-lo, aquest diccionari ja sigui de "boomers". Ara bé, insistim, t'ho posarem fàcil. És una llista de conceptes bàsics d'una generació feta per la mateixa generació, que sap interpretar, entendre i reproduir en el seu context totes aquestes paraules. Agafeu, o guardeu-vos-ho al mòbil.Fàcil i senzill: són les sigles d', que en català traduiríem com Allunyat del Teclat. És un terme que va guanyar moltíssima popularitat amb Messenger, on gràcies a aquestes tres lletres, es deixava clar que una persona, encara que estigués connectada, no estava disponible. Ara s'utilitza de manera massiva en el món dels videojocs, especialment els competitius per dir que algú està "empanat" o que està fent el ridícul.Per a molts joves i adolescents, la simple frase "basat en fets reals" ja no els sona com a la resta de mortals. És la traducció literal -mal feta- de "", un terme que es fa servir per descriure a una persona que expressa la seva opinió sense tenir en compte si és un tema polèmic, si la seva opinió és controvertida o si li passarà factura. Ell/a la diu i punt. Perquè pot. Perquè està basada. Internet ja li ha donat diverses vegades la volta i ara es fa servir en molts contexts de la manosfera o de sectors particularment misògins.Si estàs llegint això i ja tens una edat, és molt probable que al llarg de la teva vida hagis tingut un. No, no és cap malaltia, no és cap problema de salut ni de diners, no estàs en perill. Tenir un crush és, en la realitat, estard'una persona. Molts cops se li dona un significat, d'altres directament es refereix a algú proper, o fins i tot també pot parlar de personalitats oJugar até la seva gràcia, però fer-ho amb amics és molt millor. Si bé no és cap novetat fer videotrucades, la plataforma que tot bonha de tenir instal·lada al seu ordinador o mòbil és. La diferència que té amb altres aplicacions que fan la mateixa funció és que integra fàcilment el món dels videojocs i, a banda de parlar, també permet crear comunitats que recorden als antics fòrums. De fet, molts streamers ho utilitzen per mantenir un vincle més proper amb els seus seguidors.Un. Normal i corrent. Ara bé, el seu ús no té res a veure amb la festivitat, les gallines ni res per l'estil, sinó que forma part de la cultura gaming: els easter eggs són sorpreses, secrets o missatges ocults per part de programadors en les seves obres. El primer cop que va passar això va ser el 1978, a través del videojoc. A partir de llavors ha passat en videojocs, pel·lícules, sèries, còmics... i ha traspassat a la cultura popular.Una altra vegada, els videojocs. La lletraja és cultura d'Internet, idioma adolescent, llenguatge actual i tot el que vulgueu. El seu orígen és clar: una escena del videojoc, on has de pressionar la F del teclat per dur a terme una acció. És una formalitat que no pots saltar-te. A la vegada, és una mica absurda la construcció de la frase, vista de manera irònica. "Pressiona la lletra F per mostrar els teus". A un taut. A un company mort (en el videojoc).A partir d'aquí, Internet va fer la resta. Gràcies als xats de Twitch, on els streamers poden llegir, interactuar i respondre el que escriuen els espectadors i subscriptors, es va posar molt de moda la frase "F al xat", que recull l'essència original del primer mem.No, ara no ens posarem a parlar de futbol ni del. La paraulaté molts significats en anglès i un d'ells es tradueix com a metes. En el món d'internet s'ha popularitzat el seu ús especialment en les relacions. Què seria un? Doncs coses tan simbòliques com fer el primer viatge amb la parella, anar a viure junts o fins i tot fets tan anecdòtics com disfressar-se de la mateixa manera per. Se sol utilitzar també per definir una relació de parella considerada idíl·lica o perfecta.Elel pot tenir tothom. Petits i grans. Joves i no tan joves. Aquesta expressió significa tenir moltes ganes o expectatives molt altes sobre algun fet o cosa que ha de passar de manera imminent. El seu origen ve de l'anglès i es tracta de fer referència a una hipèrbola de manera col·loquial. És de fet per això que té aquest significat: si una hipèrbole és un recurs literari que fa referència a l'exageració, el hype seria tenir interès exagerat per un fet concret. També es pot utilitzar en el context de crear expectatives per a alguna cosa, crear hype per la propera sèrie deo per algun esdeveniment proper.Són les estrelles d'internet. Un, com bé indica el seu nom, és una persona capaç d'influenciar la resta a través d'allò que fa o deixa de fer. En el cas de les xarxes socials, això se sol mesurar a través dels seguidors o dels m'agrades. El concepte feia referència inicialment als usuaris més populars d'que pujaven imatges de moda o de viatges, però ara ja s'ha ampliat a altres sectors com streamers o youtubers.De la peculiar pronunciació deen una roda de premsa amb ela crear tota una comunitat de seguidors a Twitch a través d'un canal. El jijante, periodista català i exmembre de, ha aconseguit fer el salt dels mitjans tradicionals als ecosistemes de comunicació moderns. Primer va ser rebut amb escepticisme, però ara ja forma part de les altes esferes de la comunitat. En vam parlar de tot plegat amb ell en una entrevista. Quatre lletres que semblen agrupades a l'atzar, però de debò que tenen un sentit. Els emojis formen part de la conversa a través de xats online des dels fòrums, amb un esclat d'èxit amb la consolidació de. La nova plataforma de moda en la creació de contingut, vídeos i directes online és, on el xat (on interactuen tots els espectadors) té una gran força. Allà, els streamers poden configurar certs emojis perquè apareguin amb un codi o una combinació (com a WhatsApp, per exemple, si fas servir el :D). Elresponia a la famosa cara del(un mem clàssic, dels antics, que coneix tothom), que ha guanyat una segona vida. A partir de llavors, tothom va assumir el significat de les quatre lletres i ja es fa servir en qualsevol context, xat o conversa. És el vell LOL (Laughing out loud), però en una versió molt més moderna. I rebuscada.El LOL. No, no el LOL de riure, l'altre. El League. El rei dels videojocs a tot el planeta -a nivell online i competitiu, que el món gaming té les seves pròpies subcultures, regnats i triomfs- i l'origen de molts verbs, adjectius o termes que es fan servir. Com si fos el futbol dels videojocs, elaglutina desenes de milions de seguidors a tot el planeta - a Catalunya es compten per desenes de milers - i escenifica el veritable auge, consolidació i èxit dels eSports a tot el món. Si els joves del vostre voltant no saben res d'esports convencionals és que, segurament, consumeixen els electrònics com el LOL. Molts creadors de contingut famossíssims a nivell actual han sortit del videojoc: Ibai Llanos, Werlyb, ElMillor, Knekro, Nissaxter, Th3Antonio o Skain, entre d'altres.Literalment són les sigles de Mec De La Rue, que en francès vol dir "noi del carrer". És un terme que va assolir una fama immensa gràcies al raper català, veí del barri de lade l'i tot un referent de la música urbana del panorama català i espanyol. El terme subverteix l'estigma del jove, adolescent o nen que viu en zones marginals, dels suburbis o estigmatitzades. El mateix Morad ho deixava clar: "No som gent de carrer, la cançó no és sobre això; diu que viure una vida així no és bo". L'streamer Ibai Llanos ho va deixar encara més clar amb un exemple Sí, la persona que està llegint això, però també la que ho està escrivint, segurament hem estat noobs en algun moment de les nostres vides. La paraula té el seu origen en elde l'anglès i significa literalment. Un, però, té una connotació afegida: és una persona que és novella -generalment en un- però que tampoc fa esforços per intentar entendre i aprendre allò que està fent. És per aquest motiu que en el món d'internet sol tenir un ús despectiu, malgrat que també es pot utilitzar de manera amistosa.Les sigles d', és a dir, quelcom que "és massa poderós", que té més poder del que se suposava o s'esperava d'alguna persona, objecte o habilitat. Evidentment sorgeix del món del gaming, però ja s'utilitza en qualsevol situació o context. Per exemple, posem pel cas que es parla de futbol. "ha deixat el Barça i ja no jugarà igual", "Però que dius, és Messi, sempre està OP".Un, un canvi de paradigma (al més pur estil), el clàssic gir dels esdeveniments. Termes que es fan servir molt en parlar sobre sèries o pel·lícules, però el seu ús ja ha viatjat a la vida quotidiana i a les converses. Eld'una relació amorosa, d'una anècdota, d'un problema entre dos amics... Apliqueu-ho on vulgueu. Fa servei igualment.És el terme paraïgua que aglutina tota lai qualsevol mena d'identitat o sexualitat que trenca amb els esquemes establerts com a "normals" en societat. Perquè, realment,, una paraula extreta de l'anglès, significa "poc usual" o "estrany". En les noves generacions, que abracen de manera molt més oberta la varietat d'expressions de gènere o de sexualitat, és un terme molt utilitzat i defensat. També es relaciona (amb polèmica inclosa, per confrontació de filosofies i teories) amb certa cultura musical i/o estètica. Té infinitat d'icones en tots els àmbits.Si creus que estàs a la moda per fer serviro fins i tot TikTok, estàs molt equivocat. L'aplicació que ho peta entre els més joves és. Llançada al mercat fa dos anys, ha guanyat popularitat al món Z especialment aquest any i sobretot per la seva viralitat a través del mateix TikTok. El seu funcionament és força senzill: una notificació diària demana als usuaris compartir una foto de manera aleatòria durant el dia i amb només dos minuts de marge. D'aquesta manera pot veure la imatge de la resta d'amistats. La idea és potenciar una autenticitat que no tenen altres xarxes socials.Qui no ha mirat més d'un cop les xarxes socials per saber més de la vida d'una persona, sigui més propera o famosa? Doncs això, en llenguatge Z es diu. El concepte ve de l'anglès, del verb to, i que vol dir observar a algú amb algun propòsit, ja sigui amb una finalitat sentimental, professional o simplement de pur interès per la vida d'una persona.Aquesta generació no es pot entendre sense les xarxes socials, peròés LA seva. Va néixer amb ells i creix al mateix ritme: una voràgine de tendències, balls, reptes, humor, situacions o idioma -sí, TikTok té el seu propi llenguatge, no en termes d'ortografia, sinó d'entendre'l en referències-. Encara que molts adults, millenials i altres persones el facin servir, tots s'han adaptat als tons, paraules, conceptes, bromes i derivats instaurades pels Z. Perquè és la seva realitat i la fan servir com els dona la gana.No ho negarem. Explicar aquest terme pot suposar bromes de tota mena, però ho intentarem. Sense posar-nos massa tècnics -les tres lletres van ser recollides fins i tot per la RAE-,expressa felicitat i/o tendresa. Feta servir des del 2005, és molt coneguda perquè l'utilitzen fins a l'extenuació en els cercles(és a dir, els fanàtics dels còmics i dels animes). A partir del 2014 va rebentar a internet gràcies a. Ja ha traspassat fronteres, ja sigui de manera irònica o seriosament.Terme contemporani per al que abans es coneixia com "ona" (en castellà, la onda). És pràcticament un sinònim de, que es pot aglutinar a qualsevol mena d'ambient, sensació o emoció. La vibra es fa servir molt en argot musical, especialment en música urbana, encara que el terme mood és més utilitzat en una conversa informal.Aquesta és de les fàcils: traduït de l'anglès (sí, es fa servir literalment la paraula origina) significa que alguna cosa val la pena. Aplicable a qualsevol mena de context, situació o judici de valor. Això val la pena? Això és. Directament la paraula. Així funcionen: fàcil i senzill.Una altra megaversió i traducció al català d'una paraula en anglès. També prové del món dels-una immensa font de conceptes, paraules i expressions- i escenifica una persona que fa servir, és a dir, trucs. Evidentment ha evolucionat i ha trencat el motlle del gaming, per descriure aquelles persones que fan "trampes" o que sembla que la seva sort o fortuna no sigui quelcom casual. Fins i tot ha evolucionat en altres mems paral·lels, com el Swole Doge vs. Cheems, que a través d'un gos "xetat" i un altre trist, compara amb bromes "com era la vida abans i com ho és ara".Argot heredat de, l'antiga plataforma de vídeos humorístics (que van crear moltíssima cultura d'internet) i van suposar una sacsejada cultural en generacions de joves. Significa, de manera literal, "llançar alguna cosa", en un context de broma i amb molta força. És una expressió antiga (fa molts anys que circula), però ha mantingut vigència i certa màgia nostàlgica.I per no quedar-te antiquat, també hauràs de saber qui és la, també coneguts com a postmilennials. Els investigadors i sociòlegs no acaben de posar-se d'acord, però es calcula que aproximadament a partir de finals dels anys noranta i fins a mitjans de la dècada dels 2000, malgrat que alguns apunten que encara ens trobem en aquesta generació. Es considera que els nascuts en aquests anys han viscut sempre o des de molt petits amb internet i acumulen un gran rodatge a les xarxes socials des que van començar a fer-se populars. Avui dia, es calcula que representen un 23,7% de la població mundial.

