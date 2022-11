Les restriccions per la sequera al Ter‑Llobregat arrencaran a finals d'aquesta setmana

Les mesures restrictives per afrontar la sequera entraran en vigor aquesta setmana. Així s'ha decidit aquest dimarts en la Comissió Interdepartament de Sequera, que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Els àmbits que quedaran afectats seran els deli el de. L'aigua de boca està garantida, però hi hauràtant en l'úscom en parcs, jardins o espais lúdics com piscines. L'alerta per sequera, que a partir de dimarts implicarài la sevaentre altres territoris, ja afectarà un total de 27 comarques, 514 municipis i 6,7 milions de persones."La falta de pluges ha fet que les reserves baixessin del 35%. En les properes hores se signarà la resolució que estén l'alerta a més de mig miler de municipis i més del 80% de la ciutadania del país", ha remarcat la portaveu del Govern,. Les restriccions entraran en vigor aquest mateix divendres. Plaja ha demanat que, malgrat les mesures no afecten l'abastiment domèstic, s'adaptin les "rutines" per. Cada mes s'analitzen les previsions meteorològiques per predir què pot passar amb les conques internes.En l'àmbit del Ter-Llobregat, que es troba en l'escenari de prealerta des del febrer d'enguany, fa nou mesos que s'estan aplicant mesures, com l'increment de producció de les dessalinitzadores. Això ha evitat que els embassaments estiguin set punts per sota del volum actual. Sense l'aigua, avui el sistema Ter-Llobregat estaria prop de l'excepcionalitat. A més de la dessalinització, en la fase de prealerta s'ha potenciat la producció d'aigua regenerada, que ha permès aportar 2.000 litres per segon en el tram final del Llobregat per garantir el cabal ecològic. En la fase d'alerta, es preveu que part d'aquesta aigua es destini ala través del canal de la dreta del Llobregat, mentre que els 1.100 litres restants es destinin al cabal ecològic.En nivell d'alerta, l'aigua està limitada en un 25% per usos agrícoles, un 10% peri un 15% per industrials. Pel que fa a usos, com són piscines, fonts ornamentals o camps de golf, es redueix l'ús d'aigua en un 30%. En definitiva, es limita l'ús d'aigua a un màxim de 250 litres per habitant i dia, molt per sota del consum mitjà a. Es preveu que aquestplogui més del que és habitual, però ha advertit que, encara que acabés passant, les eventuals precipitacions no "salvarien de la sequera". Per això, la consellera d'Acció Climàtica,, va apel·lar ahir a ladels ciutadans, que aquest estiu han augmentat 11 litres d'aigua el consum diari. De mitjana, cada persona utilitza 130 litres d'aigua al dia a Catalunya.La Comissió Interdepartament de Sequera està presidida per Jordà, i també compta amb la presència de la consellera de la Presidència,; el conseller d'Empresa i Treball,; el conseller d'Interior,, i el conseller de Salut,, així com el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),. A la reunió també han assistit, a més del president, la portaveu del Govern,, i el director d'abastament de l'ACA,

