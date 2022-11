Quatre mesos desapareguda: una dona de Valls no dona senyals de vida

Té 45 anys, respon al nom dei el 21 de juliol de 2022 va desaparèixer. Des de fa, els seus familiars i amics no en saben res, i a través de les xarxes socials avisen que podria no haver marxat voluntàriament, ja queni tampoc no ha fet servir els diners que té al seu compte corrent, segons diu la seva germana,Un altre dels indicis que fan témer el pitjor a la família és que la donacap de les medicacions que necessita per tractar-se de l'asma que pateix. I és que el dia 21 de juliol havia quedat amb un home a, al. Després, una amiga l'esperava per dinar a Reus.L'home, amb qui mantenia una relació sentimental, assegura que la va acompanyar a la parada d'autobús de, mentre que l'amiga diu que no va aparèixer al dinar. Elsmantenen la investigació oberta per aquesta desaparició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor