La mesa del Parlament rebutja la suspensió de Jové i Salvadó per l'1‑O amb l'abstenció del PSC

La mesa del Parlament ha decidit aquest dimarts no aplicar la suspensió dels drets i deures dels diputats d'ERC, després que el passat divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)contra ells pels preparatius de l'1-O. Ha estatqui ha portat a l'òrgan rector de la cambra la petició per iniciar el procediment de suspensió d'acord ambdel reglament del Parlament, el mateix que es va fer servir per. En aquesta ocasió, han tombat la suspensió els tres partits independentistes, ERC, Junts i CUP, mentre que els membres del PSC de la cambra s'hansegons ha pogut saber"El reglament s'ha de complir", deia aquest dimarts al matí en paral·lel a la reunió de la mesa la portaveu del PSC,, en una roda de premsa des de la cambra catalana. El TSJC ha processat els dos dirigents d'ERC per desobediència, prevaricació,i revelació de secrets. És el delicte de malversació el que posa en conflicte els diputats amb el reglament, ja que l'article 25.4 estableix que la mesa ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris dels diputats quan se'ls obre judici oral per delictes vinculats a laAra bé, des d'ERC i la CUP consideren que els preparatius del referèndum no es poden vincular amb la corrupció i que per tant, no té sentit l'aplicació d'aquest article. "No ens sentim interpel·lats", asseguraven dilluns els d'Oriol Junqueras. També ho defensen des de Junts, tot i que amb matisos, ja que Borràscom es va fer amb ella mateixa. Aquestes mateixes consideracions les va fer la secretària segona de la mesa i única representant de Junts en aquest òrgan,. Finalment, però, l'executiva de Junts reunida el dilluns, va assegurar que el partit en cap cas demanaria que es tractés aquesta qüestió, perquè l'1-OLes declaracions de Borràs van molestar força ERC. Dilluns mateix, la portaveu dels republicans,, va considerar que les declaracions de la presidenta de Junts donant per fet la discussió sobre l'aplicació del 25.4, estaven fora de lloc, i va suggerir que Borràs. "Si Junts defensa que l'1-O és corrupció, ho haurà d'explicar molt bé", va declarar en roda de premsa des del carrer Calàbria. Finalment, l'acord de la mesa a la resposta de l'escrit de Vox és que "no es dona el supòsit de fet habilitant per aplicar el 25.4".

