El parc d'atraccions del Tibidabo tindrà una pista de gel per Nadal

El parc d'atraccions deldisposarà d'unaaquest. S'instal·larà a lai estarà operativa del 26 de novembre al 5 de gener, sempre que el recinte estigui obert. Segons han informat els responsables de l'equipament, la pista té una superfície de 200 metres quadrats i una capacitat per a 40 persones.A més, està feta d’unque permet obtenir sensacions molt similars a les de patinar sobre gel real. En concret, està fabricada amb panells de, un producte nou i revolucionari amb uninexistent.Això es deu al fet que, a diferència de les pistes de gel convencionals, no necessita aigua ni electricitat per conservar-se. L’accés a la pista estarà inclòs al preu de l’entrada al parc, però també hi haurà la possibilitat de fer-ne ús per separat abonant

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor