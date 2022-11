Mor el cantautor cubà Pablo Milanés als 79 anys

El cantautor cubàla matinada d'aquest dimarts als 79 anys a Madrid després d'haver estat hospitalitzat per una, segons ha donat a conèixer la seva oficina artística. "Amb gran dolor i tristesa, lamentem informar que el mestre Pablo Milanés ha mort. Agraïm profundament totes les mostres d'afecte i suport, a tota la seva família i amics, en aquests moments tan difícils.", esgrimeix un comunicat difós a les xarxes socials de l'artista.Milanès es trobava estable, tot i que lesque el van dur a l'hospital li havien començat a afectar en els últims tres mesos al seu estat de salut. Aquestes complicacions mèdiques venien derivades de la malaltia que tenia des de feia diversos anys i per la qual va haver de traslladar, obligatòriament, la seva residència a la capital de l'Estat a finals del 2017 per rebre un, ha detallat la seva oficina. Després de ser hospitalitzat, Milanès també va haver de cancel·lar concerts previstos per a les pròximes setmanes, entre els quals estava programat un a Pamplona, així com a Ciutat de Mèxic o Santo Domingo.L'artista, nascut a la ciutat deel 24 de febrer de 1943, és guanyador de(2006) i una(2015). Alguns dels seus grans èxits van ser cançons d'amor com Yolanda, El breve espacio o Ámame como soy, tot això barrejant gèneres i sonoritats que anaven des de la tradició a la modernitat, abastant el jazz, la rumba, el bolero o el son.El president de Cuba,, ha expressat les seves condolences per la seva mort a través d'un missatge al seu perfil de la xarxa social Twitter. "Desapareix físicament un dels nostres més grans músics.Les meves condolences a la seva vídua i fills a Cuba", ha lamentat el polític.

