«L'estafa de la caixa»: l'engany que et pot portar a col·laborar amb delinqüents

¿Te ofrecen una oferta de trabajo para que reenvíes artículos que previamente has recibido tú? #NoPiques En realidad te está utilizando de “mula” de paquetería y las consecuencias son muy graves#SeguridadInternet pic.twitter.com/vHjpjNIMjM — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 13, 2022

Laha alertat que caure en aquest parany, pot implicar col·laborar amb delinqüents en activitats fraudulentes. L'anomenada "" és el mètode d'engany que els ciberdelinqüents estan començant a emprar per fer de les seves víctimes, còmplices d'il·legalitats.L'engany consisteix en el. L'ideòleg del delicte ofereix diners a la víctima per rebre un paquet a nom seu i enviar-lo a una tercera persona. Si bé, constitueix una activitat fraudulenta que podria comportar problemes legals als col·laboradors."T'ofereixen feina perquè reenviïs articles que has rebut prèviament? No hi caiguis. En realitat, t'estan fent servir com ai les conseqüències són molt greus", ha advertit la Guàrdia Civil a través del seu compte de Twitter. Fer de "mula", un individu reclutat per actuar com a intermediari per a blanquejar diners il·legals, és un delicte queA més, les víctimes s'exposen que els, ja que la gran majoria de "mules" són contactades per SMS o altres vies de comunicació digital i estan relacionades amb delictes informàtics. El ciberdelinqüent obté diners o informació a través de pràctiques com el " phishing ", que poden permetre-li realitzar atacs bancaris, frau amb targetes de crèdit i moltes altres il·legalitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor