De Maria del Mar Bonet a The Tyets: els artistes que acompanyaran l'Elèctrica Dharma al Palau Sant Jordi

Lacelebrarà el seu mig segle d'edat amb un gran concert alel 22 d'abril de 2023. I no ho farà sol. Una llarga llista d'artistes conformaran un cartell representatiu dels cinquanta anys d'activitat de la banda. Alguns d'aquests ja han estat anunciats aquest dimarts:hi seran presents.Maria del Mar Bonet, artista coetània als inicis del grup, i The Tyets, un grup contemporani, obren i tanquen una llarga i prolífica trajectòria a la qual es retrà homenatge amb un "", expliquen des de la companyia. Si bé, encara falten alguns noms per revelar que també s'uniran a la festa.A la cita, no hi faltarà la participació destacada de la, amb qui la banda presumeix d'haver tingut sempre una gran simbiosi a través de la música. Si bé, el grup ha realitzat. Des dels Estats Units fins al Brasil, passant per Sud-àfrica i tota Europa.El concert s’emmarca en l’, que inclou la publicació de dos llibres, un disc amb cançons inèdites i un documental sobre la banda. El passat mes de juny, la Companyia Elèctrica Dharma va rebre la Creu de Sant Jordi com a reconeixement per ser "", després de 50 anys de vida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor