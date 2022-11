Alerta alimentària: retiren del mercat aquestes populars galetes

L', que depèn del ministeri de, ha emès una alerta per la presència d'avellanes no declarada a l'etiqueta en un lot d'unes populars galetes de la marca Hacendado, de. Més concretament, es tracta del lot de les galetes "" que pertany a la sèrie L012256 031000P i amb data de caducitat preferent del 6/2023.L'Aesan ha explicat en un comunicat que ha tingut coneixement, a través del, d'una notificació de les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana que alertava de la presència de proteïna d'avellana no inclosa en l'etiquetatge de les galetes en qüestió.Al seu torn, Mercadona també ha publicat informació al respecte a la seva pàgina web, on confirma la presència d'al·lèrgens en el producte. De la mateixa manera, l'empresa proveïdora,, ha demanat perdó per la situació. "Com a mesura de precaució, es demana a les persones al·lèrgiques que puguin haver comprat les galetes", ha advertit l'Aesan.

