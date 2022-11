Troben una parella sense vida al seu domicili al Montsià

Elsvan trobar diumenge un home i una dona morts al seu domicili del municipi de Godall, a la comarca del Montsià. Les víctimes tenien 54 i 61 anys i residien al. A l'immoble no tenien llum i feien ús d'undins de l'habitatge, sense escapament cap a l'exterior. És per això que el cos de policia catalana treballa amb la hipòtesi que haurien mort accidentalment per inhalació deque feia dies que no sentien el soroll de grup electrogen, que no els havien vist i que els seus vehicles estaven estacionats al carrer, sempre a la mateixa plaça. Alguns familiars també van confirmar que feia dies que no en sabien res. Els agents van accedir a l'habitatge per una finestra i van trobar la parella sense vida, peròLa parella havia arribat a la població feia pocs mesos i s'havia instal·lat en aquest domicili del carrer Sant Josep. Generaven electricitat amb un grup electrogen que els Mossos van trobar apagat i. L'haurien engegat per anar a dormir, però ja no es van despertar. Els cadàvers no presentaven signes de criminalitat.

