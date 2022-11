Junts no demanarà que la mesa abordi la suspensió dels diputats d'ERC Jové i Salvadó pel cas de l'1-O

Junts no demanarà que la mesa del Parlament estudiï si s'ha de suspendre com a diputats a(ERC) pel cas de l'1-O, segons ha avançat l'ACN i han confirmat fonts del partit a. "El referèndum de l'1-Oi, per tant, no es va cometre malversació", ha indicat el partit de Laura Borràs i Jordi Turull aquest dilluns després de l'de la formació, on s'ha fixat la posició de Junts.La presidenta del partit i presidenta suspesa del Parlamentla setmana passada que el Parlament aplicariaque preveu la suspensió de diputats en cas d'obertura de judici oral per "delictes vinculats a la corrupció", un article que se li va aplicar a ella mateixa pel cas dels contractes amb la Institució de les Lletres Catalanes.La diputada i representant de Junts a la mesa,, també va defensar la setmana passada que el cas de Jové i Salvadó, malgrat avançar que ella votarà en contra de la seva suspensió. Així es va expressar Madaula, pròxima a Borràs, just després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anunciés que obrirà judici oral contra els dos diputats d'ERC per un presumpte delicte de malversació per l'organització del referèndum de l'1-O.L'article 25.4 del reglament del Parlament diu que "en els casos en què l'acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la mesa del Parlament, una vegada sigui ferm l'acte d'obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata". Si hi ha dubtes sobre el tipus de delicte o sobre el règim d'incompatibilitats aplicable al llarg de la suspensió, cal el dictamen de la comissió de l'Segons fonts parlamentàries ara mateix el cas de Jové i Salvadó no apareix en l'ordre del dia de la reunió de la mesa de dimarts. Ara bé, les mateixes fonts indiquen que qualsevol membre d'aquest òrganAquest mateix dilluns, en roda de premsa, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha considerat que Borràs es va "beure l'enteniment" quan va suggerir l'obertura del procediment sancionador contra els dirigents d'ERC, i ha assegurat que els republicans no se sentenper aquest article en el context de l'1-O.





L'entorn de Borràs, contrari a la decisió

Fonts pròximes a Borràs opinen a l'ACN que si la resta de grups a la mesa (ERC, PSC i la CUP) opten per mantenir Jové i Salvadó com a diputats, seria unaperquè en el seu moment van aplicar "automàticament" el reglament a la presidenta de Junts. Quan l'òrgan va suspendre Borràs a finals de juliol, els republicans i els anticapitalistes van argumentar que el cas contra ella per presumpta prevaricació i falsedat documental quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, com denuncia Junts.

"El que no pot passar ara és que s'anunciï l'obertura de judici i la mesa no prengui cap decisió", es queixen des de l'entorn de Borràs que, de totes maneres, insisteix que Junts votarà en contra de la suspensió de Jové i Salvadó. Fonts pròximes a la presidenta suspesa recorden que quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anunciar l'obertura de judici oral contra Borràs la mesa estava reunida i l'ara vicepresidenta en funcions de presidenta, Alba Vergès, va plantejar que s'havia de tractar l'aplicació del reglament i, posteriorment, es va convocar una reunió extraordinària per abordar-ho.

