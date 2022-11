Alerta sanitària: retiren diversos lots d'aquest medicament

El 10483 amb data de caducitat del 31/01/2023 i el 10996 amb data de caducitat del 31/03/2023 del producte ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL STADA 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS EFG 4 comprimidos (NR: 83548, CN: 723911).

El 10895 amb data de caducitat del 28/02/2023 del producte ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL STADA 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS EFG 4 comprimidos (NR: 83549, CN: 723912).

L', que depèn del ministeri de Sanitat, ha ordenat la retirada de diversos lots del medicament per a la prevenció de l'osteoporosi i el dèficit de vitamina D. El motiu és que l'assaig de valoració del fàrmac ha obtingut un resultat fora de les especificacions estipulades. Per això,recomana retornar els productes afectats a la farmàcia més propera.Es tracta de l'àcid elendrònic o colecalciferol setmanal del, un medicament a base de vitamina D3 per reduir el risc de patir fractures de la columna vertebral i el maluc per a dones menopàusiques amb problemes d'o amb un. Més concretament, l'AEMPS ha decretat la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots afectats i el seu retorn al laboratori per les vies habituals pels resultats en l'assaig de valoració de colecalciferol.Els lots en qüestió són:

