Girona planeja construir un nou centre per a persones sense llar

L'Ajuntament de Girona ha posat xifres a l'exclusió residencial a la ciutat per primera vegada de manera àmplia. Així, davant una situació que es considera preocupant, el consistori ha anunciat la intenció de construir, tot i que encara no en té garantit el finançament. És la resposta a un informe que resol que, ha apuntat la regidora de Drets Socials, Núria Pi. Es tracta de gironins que majoritàriament (3.821 casos) es trobenperquè no poden fer front a un lloguer individual, queo queSobre les formes d'exclusió residencial més greus, les dades presentades mostren que hi ha, 28 persones que viuen en barraques o naus abandonades i 237 que passen les nits a albergs o en recursos municipals. Tot plegat fa que Pi hagi apuntat que aquest sensellarisme multiforme és "un problema" pel qual reclama més inversió de la Generalitat, ja que el consistori hi destina 1,9 milions d'euros i encara s'espera el desplegament del pla català contra el sensellarisme i de la llei que s'ha de votar pròximament al Parlament. De moment, l'ajuntament gironí té el pla de construir un nou edifici que faci d'espai de baixa exigència per als sensellar. Podria acolliri, a diferència del centre La Sopa on també hi ha un pla de treball per als residents, es limitaria a oferir un sostre i un espai d'intimitat., però encara no està garantida aquesta opció. Així mateix, tampoc s'ha comunicat el punt on s'ubicaria l'edifici.La compareixença de l'Ajuntament de Girona, i recollida per l'ACN, també detalla que aquest any s'ha engegat elamb antelació i el dispositiu per atendre sensellar. El projecte, que habilitarà 42 llits que se sumen als recursos habituals, durarà fins al 31 de març.

