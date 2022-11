Els canvis en les penes per maltractament animal podrien castigar més un home que pega un gos que a una dona

El Ple del Consell General del Poder Judicial () debatrà en la seva reunió de dijous la proposta d'informe a l'Avantprojecte de llei de reforma del codi penal, en matèria de, del qual ha estat ponenti que, entre altres aspectes,La reforma del codi penal en matèria de maltractament animal es tramita paral·lelament al projecte de, a proposta del Ministeri de Drets Socials i per a l'Agenda 2030, que dirigeixEl govern espanyol va aprovar el mes d'agost la seva remissió a les Corts sense que hagués estat informat pel CGPJ, una circumstància que va criticar el PP.Segons ha informat la Cúpula Judicial, la reforma penal en matèria de maltractament animal. Fonts de la institució han assenyalat a Europa Press que, per exemple, amb la futura llei de maltractament animal es pena amb entre 3 a 18 mesos de presó pegar al gos i amb entre 6 mesos a un any de presó si s'agredeix la dona (en tots dos casos sense que hi hagi lesions greus).Concretament, el CGPJ ha apuntat que un supòsit en què pot quedar afectat el principi de proporcionalitat el constitueix la pena prevista per al maltractament animal quan concorri la circumstànciaAixí, ha detallat que la pena de presó prevista en l'avantprojecte per a aquest supòsit és superior a la que està actualment fixada per al delicte lleu de coaccions, amenaces lleus, el de lesions que no requereixen tractament mèdic o quirúrgic o el de maltractament d'obra en l'àmbit de violència sobre la dona.En un altre punt, ha precisat que si es compara el delicte de lesions d'animals vertebrats que no requereixin tractament veterinari amb el delicte lleu de lesions a les persones que no requereixin tractament mèdic o quirúrgic,, és a dir, una pena de multa d'un a tres mesos. Però en el primer dels supòsits es preveu la possibilitat d'una pena alternativa de treballs en benefici de la comunitat l'extensió de la qual (de 31 a 90 dies) determina que el tipus hagi de ser definit com un delicte menys greu i no com un delicte lleu com és el cas de les lesions sense tractament mèdic o quirúrgic en persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor