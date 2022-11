Hub de teràpies avançades

Lapotenciarà el sector de les teràpies avançades amb la creació del. El Govern busca que tots els avenços produïts en laboratoris i centres de recerca es puguin convertir en tractaments que millorin les malalties i, per tant, la qualitat de vida de la població.Les teràpies avançades són els tractaments basats enorientats a la regeneració de teixits, el tractament de, el tractament deo en aplicació a totes les patologies que no disposen d’estratègies efectives. Fins ara, aquestes teràpies han permès curar persones amb leucèmia o recuperar la visió a persones que patien una malaltia que els provocava ceguesa.El nou centre serà la infraestructura clau del hub de teràpies avançades i farà ús dels espais i les capacitats existents del Banc de Sang i Teixits. Està previst que la Generalitat hi inverteixiels pròxims tres anys, a raó de 20 milions d’euros anuals, destinats als recursos assistencials i els ajuts a la recerca.El hub estarà format pels principals agents del sistema de R+I que fan recerca en teràpies avançades i pel mateix Centre de Teràpies Avançades de Catalunya, que s’encarregarà de la validació i els escalats preindustrials, garantint la connexió entre la recerca, el desenvolupament posterior i la comercialització.També formaran part del hub lesen teràpies avançades que formen part del teixit industrial de Catalunya i el mateix sistema de salut, que garantirà la necessària translació i validació clínica, així com l’adopció i implementació d’aquestes tecnologies.El Biocat coordinarà institucionalment el hub, ja que serà qui identifiqui i alineï els agents de la BioRegió, i des d’on es treballarà per garantir tota la cadena de valor, des de la seva generació i desenvolupament fins a l’accés al mercat i al sistema de salut. També vetllarà pel retorn i accés d’aquestes teràpies al sistema públic en les adequades condicions i preus.El president de la Generalitat,, s’ha mostrat convençut que el hub “esdevindrà capdavanter en l’àmbit europeu i reforçarà el posicionament de Catalunya com un pol de referència en biomedicina”. Per la seva part, el conseller de Salut,, ha destacat que la connexió entre la investigació pública i el teixit industrial permetrà “incrementar l’impacte social i econòmic d’un sector a l’alça i d’alt valor afegit”.Està previst que el projecte del hub i del Centre de Teràpies Avançades de Catalunya es tanqui i es presenti al públic el, moment en què començarà a executar-se el pla operatiu.Catalunya disposa d’un nivell científic de teràpies avançades i bioenginyeria molt elevat, comparable al d’altres països europeus quant a la producció científica, així com un teixit clínic i hospitalari de primer nivell, amb un elevat potencial investigador i d’execució d’assaigs clínics innovadors. De fet, un dels èxits més recents en recerca en aquest àmbit a Catalunya han estat les CAR-T, una immunoteràpia que els hospitals Clínic i Sant Pau han aconseguit fabricar per tractar el mieloma múltiple i la leucèmia limfoblàstica aguda.A més, Catalunya concentra ela l’estat espanyol i disposa de la meitat dels hospitals de referència en l’àmbit internacional. Hi hadedicades al sector (30 startups i 20 corporacions), que factureni aglutinen més deEl conseller Balcells ha volgut subratllar que es tracta d’un projecte “estratègic pel país que generarà valor per al sistema de salut, però també per a la globalitat de tot l’ecosistema. Tenim un sector de ciències de la vida i la salut capdavanter i molt competitiu internacionalment que atrau inversió, talent, empreses i que hem d’estimular. Coordinant els esforços de tots aquests agents clau tindrem un efecte multiplicador i farem valdre totes les capacitats i actius de la BioRegió”.

