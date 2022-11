Prop de la infertilitat: la qualitat de l'esperma baixa a la meitat en l'últim mig segle

Aquest és el temps del qual disposen els homes abans de convertir-se en gairebé. És un dels resultats que s'ha extret d'unque ha aglutinat dades d'estudis de 53 països. Els i les especialistes que hi ha al capdavant han assegurat que aquesta és una crisi que feia dècades que es gestava i que, ara, comença a fer-se evident. És, a més a més,. En aquest cas concret, es tenen registres de Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia, però el professor de la Universitat Hebrea de Jerusalem i principal autor de l'estudi,, ha afirmat que el problema no és només dels europeus.Concretament, lano ha fet més que baixar des de fa gairebé un segle, la sevatambé ha baixat a menys de la meitat que fa 50 anys, i els'ha doblat en el que portem de segle. Els autors i autores de la investigació no han entrat a detallar les causes del fenomen, tot i que sí que han assenyalat determinatsi químics i contaminants ambientals que percebem des que som al fetus i que ens provoquen una disrupció hormonal.Entrant més en detall en la investigació, el descens en la quantitat d'espermatozous ha passat, l'últim any disponible. Pel que fa a la concentració, ha passat de 101 milions per cada mil·lilitre a 49 milions per mil·lilitre des de l'any 1973, data dels primers estudis disponibles. I sobre el ritme de descens, mentre que des del 1973, la concentració espermàtica ha baixat a un ritme anual de l'1,16%, des de 2000 ho ha fet a una velocitat del 2,64%.En cas de seguir aquesta tendència, en una dècada la quantitat d'espermatozous podria baixar del llindar mínim a partir del qual costa més tenir fills. “Els homes poden ser considerats subfèrtils amb concentracions espermàtiques inferiors als 40 mill/ml i infèrtils per sota dels 15 mill/ml”, ha explicat el doctor Levine. Precisament aquesta, segons ha detallat el coautor de l'estudi i professor de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Múrcia, Jaime Mendiola, a El País., ha resumit.A banda de la possible manca de fertilitat, la professora de l'Escola Icahn de Medicina de Mount Sinai (Estats Units)ha recordat que el fet que baixi la qualitat de l'esperma tambéLes conseqüències són "importants" i estan relacionades amb altres patologies adverses, denominades genèricament. Entre elles, destaquen el càncer de testicles, les alteracions hormonals i els dèficits congènits genitals. Segons la gravetat del problema, hi ha diversos tractaments als quals es podria sotmetre el pacient. Però, deixant això de banda, Levine ha assenyalat la importància de promoure a escala globali reduir les exposicions i "els comportaments que amenacen la nostra salut reproductiva".

