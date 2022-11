Activada l'alerta per vent a bona part del país: ratxes superiors a 72 km/h

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠



➡ Dl. 18:00 - Dt. 18:00 TU



➡ Possibilitat de ratxa màx. > 20 m/s



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6



➡ Meitat sud de Catalunya i cims del Pirineu



⏲ Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/edGa42QQv3 — Meteocat (@meteocat) November 21, 2022

ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergènciesdavant la previsió d'un episodi amb fortesaquest dilluns i especialment aquest dimarts a bona part del territori. El vent és la principal preocupació, però també hi ha avisos activats per neu a la Vall d'Aran i per l'estat de la mar de l'fins alPel que fa al vent, segons preveu el(Meteocat), a partir d'aquest dilluns a la tarda i vespre, el vent pot bufar amb cops de més de 72 km/h sobretot a les comarques de, sud dei comarques delEl vent bufarà de components nord i oest, i al Pirineu és possible que se superi a cotes mitjanes i altes. De cara a aquest dimarts, l'episodi s'ha d'intensificar i l'afectació s'estendrà alcentral i sud, on les ratxes podran superar també els 72 km/h.Protecció Civil recorda també que cal extremar especialment lesen lai també en totes les activitats a l'aire lliure, evitant sobretot leson podrien caureA més, també a nivell urbà cal ser molt prudent amb la possible caiguda d'elements estructurals ia la via pública. A nivell preventiu, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Tampoc és segur protegir-se darrere depublicitaris si no són estables.

