ERC suggereix que Borràs «s'ha begut l'enteniment» per «insinuar» que l'1-O és un exercici de malversació

El Parlament hauria d'activar el procediment de suspensió dels diputatsdesprés de la seva? ERC ho té ben clar, i considera que en cap cas la causa contra els dirigents republicans per haver organitzat l'és un delicte vinculat amb la corrupció: "Si Junts defensa que l'1-O és corrupció, ho haurà d'explicar molt bé", ha sostingut aquest dilluns la portaveu d'ERC, després que la presidenta suspesa del Parlament,, hagi suggerita la mesa del Parlament. "Que algú estigui insinuant que haver fet l'1-O és un exercici de malversació, qui ho estigui defensant, s'haurà begut l'enteniment", ha afegit Vilalta.Va ser divendres quan elva dictar l'obertura de judici oral contra Jové i Salvadó, i en concret, se'ls acusa de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets pels. Després de fer-se pública la decisió, la presidenta suspesa del Parlament va donar per fet en declaracions a l'ACN que s'activarà l'article 25.4 del reglament, el mateix que va servir per suspendre-la a ella pel seu cas dels. En la mateixa compareixença, Borràs va avançar que el seu partit hiDes d'ERC asseguren no sentir-seper aquest article del reglament de la cambra catalana: "No estem davant d'un cas de corrupció, estem davant d'unes persones perseguides per fer l'1-O", ha insistit Vilalta, que també ha defensat que, en cas que algú demani obrir el procediment, defensaran que no s'ha d'aplicar. En la seva compareixença, Vilalta també ha aprofitat per carregar contra laamb aquesta causa contra Jové, Salvadó, i també la consellera de Cultura, Natàlia Garriga: "Això ens porta una altra vegada a tornar a dir com la justícia espanyola fa una passa més en aquest camí de la injustícia".Tot i aquestes declaracions de Borràs, ERC continua apostant per l'aprovació dels pressupostos amb Junts i els comuns: "Hem incrementat les reunions amb els grups parlamentaris que han mostrat predisposició. Però la voluntat d'ERC és aprovar-los amb les majories amb qui ja ens hem entès". Preguntada directament per la possibilitat d'incorporar reformes fiscals als comptes com, ha advertit que no faran "accions cosmètiques de maquillatge" que no serveixin per reforçar els serveis públics, però no ha tancat la porta a nous impostos en l'àmbit de la "".Més enllà de la negociació dels pressupostos catalans, la portaveu republicana ha explicat que el seu partit continua "aprofitant" i explorant el "" amb el govern espanyol pels seus pressupostos, amb la voluntat d'intentar "arribar a acords" i aconseguir millores per Catalunya. En aquest sentit, ha explicat que la voluntat del partit és presentar "" per corregir les mancances dels comptes espanyols. Així mateix, ha afirmat que estan negociant un "" per les inversions de l'estat a Catalunya.Aquesta mateixa setmana al Congrés dels Diputats també hi haurà el debat sobre la reforma del Codi Penal, que inclou la derogació de la sedició. Una vegada més, Vilalta ha insistit que és una "gran notícia" per a l'independentisme i per a les bases democràtiques, i ha assegurat que encara hi ha "marge de negociació" per modificar altres qüestions com el: "Intentarem millorar el que es pugui millorar", ha declarat.

