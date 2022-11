Aquest és el cotxe que més roben per una peça en concret

🚨Detenido un individuo por agentes de #CiudadLineal tras una persecución al darse a la fuga de un control. Dentro del vehículo encontraron las herramientas necesarias para el robo de catalizadores.#SeguridadCiudadana#PMM pic.twitter.com/rWLgKWAdJD — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) November 16, 2022

En els darrers mesos s'ha registrat unai, ara, sembla que aquesta espiral de delinqüència també arriba a l'Estat. En concret, s'ha detectat que una part important dels furts són d'en concret. El motiu no és altre que una peça que tenen és d'alt valor perquè, d'una banda,a l'interior i, de l'altra, reparar-la pot arribar a costar 2.000 euros. Un altre fet que la converteix en unaés que es pot treure del vehicle en qüestió de segons.Ens referim als. Un component del motor de combustió interna que serveix per al control i la reducció dels gasos nocius expulsats pel cotxe. Es fa servir tant en els motors de gasolina o de cicle Otto com més recentment en el motor dièsel. Els delinqüents que fan la feina de col·locar-se sota el vehicle a treure'l es coneixen amb el nom deperquè per endur-se-la l'han de tallar. Una, com dèiem,per a qui té el coneixement per fer-la.L'objectiu final dels lladres és descompondre el catalitzador i vendre'ns els metalls de l'interior -- que tenen un alt valor en el mercat negre precisament ara que el valor de les matèries primeres ha pujat. Hi ha escassedat d'aquests metalls i els delinqüents se n'aprofiten multiplicant-ne el valor.Qui s'ha vist més afectat per aquesta espiral de furts és el sector del taxi i, aquest, no és un fet casual. La majoria dels models del sector a Madrid són Toyota, els més robats. Concretament, els de la gamma, que té un dels catalitzadors més cars del mercat:Fa uns dies, la Policia Municipal de Madrid informava que havia pogut arrestar un lladre que havia robat un catalitzador, i l'important del cas és que com el van enganxar in fraganti, van treure-li totes les eines que tenia pensat fer servir per cometre el robatori. Entre elles, destaquen uni unaEn alguns països afectats per la mateixa espiral de violència, com ara els Estats Units, han proposat dues solucions. La primera,i, la segona,per part dels comerços.

