La conselleria d'Igualtat i Feminismes atén diverses dones pel cas Dalmases

☕ @taniaverge explica que alguna dona ha contactat amb el Departament arran del cas de Dalmases | @igualtatcat



🗣️ "Fem acompanyament psicològic perquè són situacions que generen ansietat i angoixa".



📲 https://t.co/MrTxQlFc6k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/3UC6gUWkvl — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 21, 2022

La consellera d'Igualtat i Feminismes,, ha assegurat que el seu Departament ha atès dones afectades per la conducta de, diputat dei exvicepresident de la formació: "Sí que ho hem fet". Ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4 i La 2 després que Dalmases fos sancionat per la mesa del Parlament amb una amonestació pública i una multa de 600 euros per la discussió que va protagonitzar amb la subdirectora del programa FAQS de TV3 del 9 de juliol, com va avançar NacióDigital . Dalmases va dimitir com a alt càrrec del partit després de l'expedient intern elaborat per Magda Oranich Verge ha exigit que els càrrecs públics tinguin conductes exemplars i no aplicar els protocols únicament en actuacions que no siguin constitutives de delicte, i ha instat els partits polítics a aplicar les mesures adequades per garantir-les. "També ho havíem fet altres vegades amb diputades o periodistes que han patit violència a través de les xarxes", ha asseverat. En aquest context, ha qualificat els fets deperquè considera que coarta el desenvolupament normal de la seva feina. "Estem fentperquè es tracta de situacions que generen ansietat i angoixa", ha ressaltat la consellera, independent a proposta d'ERC.Així, ha reconegut que al Parlament "poden passar pràctiques masclistes o assetjament, com en qualsevol altre àmbit", perquè passen en "tots els àmbits" de la societat, i ha destacat que l'aplicació del codi de conducta de la cambra catalana a Dalmases -en les seves paraules- envia un senyal molt clar que és que

