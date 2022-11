Desnonat sense avís i de matinada: «Han entrat molts policies preguntant per una altra persona»

Un exèrcit de Mossos s'han presentat aquest matí a primera hora al Bloc Ruth del c/ Nàpols 354 per a desnonar a dos companys del sindicat d'ètnia gitana.



El bloc és propietat del fons voltor Cerberus, que mai va oferir cap solució per a ells.



Mossos al servei dels voltors. pic.twitter.com/Cg0kfBSHP3 — Sindicat d’Habitatge de Gràcia 💚 (@HabitatgeGracia) November 21, 2022

"No sé si eren les cinc o les sis. Jo dormia i m'he despertat escoltant algú cridant dins del meu pis "esquerra, dreta, esquerra".. Deien "Janet", però aquí no hi viu cap Janet. No entenia res. Pensava que era un operatiu policial contra alguna xarxa, i que s'havien equivocat de pis. Al final, he entès que venien a desnonar-me". Així és com s'ha despertat avui el Juan, veí de l'edifici del número 354 del carrer Nàpols, a Gràcia, propietat del fons voltor Cerberus i ocupat en la seva totalitat . Aquesta matinada, el gran dispositiu policial que s'hi ha desplegat venia a desallotjar només el seu pis. Una situació inesperada que ha deixat el Juan en roba interior al replà de l'edifici sense cap explicació clara. Ara, el col·lectiu d'advocatsadverteix que hi veu almenys dues irregularitats. De fet, anuncia que es demanarà la nul·litat d'actuacions.En concret, l'advocat Carlos Hurtado detalla que els'hauria "extralimitat" en les seves funcions, en ordenar que la policia accedís al pis i desnonés qui trobés. Especialment, tenint en compte que el procediment penal que afectava aquest immoble anava contra una persona que sí que va ser identificada per la policia el dia que es va denunciar l'ocupació, però que no hi ha viscut mai. "La sentència deia que", apunta Hurtado. A més, exposa que ni ell com a lletrat a càrrec del cas ni la dona a qui s'acusa han rebut cap notificació del desnonament, fet que també ha titllat com a "irregular".El Sindicat d'Habitatge de Gràcia, del qual formen part les famílies que ocupen el bloc i que reclamen lloguers socials, ha denunciat que l'operatiu d'aquest matí semblava, ja que s'hi han desplegat nombroses unitats antiavalots. Una eina policial que es plantejava amb el nou protocol dels Mossos sobre desnonaments hauria de limitar-se, però que finalment s'ha mantingut com un recurs habitual en les execucions judicials.En la mateixa comunicació, la plataforma gracienca ha advertit que qui quedava sense casa eren. Un col·lectiu especialment racialitzat amb dificultats afegides d'accés a l'habitatge, com explicava aquest cap de setmana NacióDigital. En aquest sentit, el col·lectiu gracienc ha lamentat que a diari es veu com "veïns i veïnes, d'una comunitat de més de 300 anys, han de marxar perquè no poden accedir a un lloguer" a prop del seu entorn històric i la seva comunitat.En aquest cas, els dos homes -un dels quals havia sortit per feina en el moment de l'execució judicial- tenen menors a càrrec amb custòdia compartida i un d'ells comptaria amb, segons el sindicat. L'Ajuntament de Barcelona, al seu torn, ha activat els serveis municipals en el moment que ha tingut constància de l'expulsió dels veïns, expliquen fonts del consistori. S'està treballant per donar alternativa habitacional als afectats. Mentrestant, el Juan assegura que a hores d'ara no té cap opció clara d'on poder passar la nit.El representant de la propietat que s'ha desplaçat a lloc ha preferit no fer cap declaració a aquest diari. El gran fons, segons va publicar Crític.

