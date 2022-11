El PSC avisa Aragonès que va «tard i malament» amb els pressupostos

, portaveu del PSC, ha assegurat aquest dilluns que el president de la Generalitat,, va "tard i malament" a l'hora de negociar els pressupostos per al 2023. En una roda de premsa posterior a l'executiva de la formació, Tortolero ha assenyalat que encara no disposen de la documentació tècnica que van demanar per carta divendres passat . Com ja va feraquest cap de setmana, la portaveu ha insistit que "l'únic responsable" que Catalunya no tingui comptes l'1 de gener és Aragonès, la situació del qual ha contraposat a la del president del govern espanyol,, que si res falla tindrà els pressupostos aprovats aquesta setmana.Tortolero ha assegurat que faran "propostes" per millorar els comptes del Govern, però que primer han de tenir tota la informació. Es tracta d'una demanda que també ha fet extensiva, que no presentarà el seu decàleg de mesures fins que no tingui tots els números que està elaborant la consellera d'Economia,. "Aragonès ha de decidir quan ens envien la documentació i què, com i amb qui vol aprovar els pressupostos o bé obrir la negociació", ha remarcat la portaveu del PSC, que ha exigit al president de la Generalitat que "clarifiqui" quin rumb vol adoptar amb els comptes.

