Gairebé el 9% dels adolescents té ganes de morir-se, segons una macroenquesta

Elcatalans assegura tenir ganes de morir-se o d'És un dels aclaparadors resultats de la macroenquesta elaborada pel Departament d'Educació i el de Salut, que ha fet pública aquest diumenge TV3. El sondeig, fet a prop ded'entre 10 i 18 anys, revela que el 5,9% d'enquestats té amb freqüència pensaments sobre autolesionar-se o fer-se mal. La directora del Pacte Nacional de Salut Mental,, ha analitzat les dades d'aquesta manera a la televisió pública catalana: "No volen dir que tinguin pensaments suïcides amb probabilitats de concretar-se, perquè els nens i nenes o els adolescents en edat de formació, però sí que és evident que expressen desesperança i falta de sortides, i hi hem d'estar atents."El qüestionari, realitzat a alumnes d'entre 5è de primària i Batxillerat d'uns 2.000 centres del país, contenia 27 preguntes per analitzar l'estat emocional dels adolescents arran de la pandèmia de la. De fet, el 40% assegura que la situació provocada pel Coronavirus els va generar por, tristesa, ira o ràbia, i hi ha un grup que encara ara n'arrossegai expressa tristesa o ràbia (13%) i també por (7%).L'enquesta també ha preguntat als alumnes quinstenen quan travessen per moments difícils. Lai elssón els dos amb més quantitat de respostes,Però anem pas per pas. Els amics són per al 73% dels adolescents els seus millors assessors dins de l'escola, tot i que també destaquen la figura del tutor o tutora, amb qui un 35,9% afirma que sent que hi pot comptar. En l'escala familiar, un 50,4%, diu que, durant la pandèmia, la relació amb el seu nucli de sang s'ha mantingut estable. Un 27,7% expressa que ha millorat i un 11,8% es queixa que ha empitjorat. La part més negativa de les dades és quequan té un problema, i un 14% afirma que les persones del seu entorn mostren poc interès en allò que els passa.El mes de gener,perquè puguin analitzar el seu cas concret i estudiar solucions a mida. En l'àmbit purament institucional, s'està impulsant un, però la conselleria ha precisat que, primer, vol veure què es fa als centres i quines eines calen fruit dels resultats del sondeig. A banda d'això, Salut també té previst acabar d'enfocar l'app GestióEmocional.cat, que va llançar durant la pandèmia, al públic adolescent.

