El Govern declara l'alerta per sequera a l'àmbit del Ter‑Llobregat

🔴 La Generalitat declararà aquest dimarts l’alerta per sequera a la conca del Ter-Llobregat, la principal del país, i a la Muga, segons confirma @TeresaJorda, consellera d'Acció Climàtica, a @maticatradio https://t.co/ufrDUQOAsm pic.twitter.com/ur4qmJkM6I — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) November 21, 2022

Eldeclararà aquest mateix dimarts l'alerta pera l'àmbit del, la conca principal del país, que abasteix uns cinc milions de persones. Tal com ha explicat la consellera d', el director de l'firmarà la resolució per aquesta alerta davant una situació "preocupant" pel que fa a les reserves.En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Jordà ha assegurat que l'aigua de boca està garantida, però que hi hauràtant en l'úscom en parcs, jardins o espais lúdics com piscines. L'alerta per sequera ja afectarà 26 comarques, 550 municipis i 6,7 milions de persones.

