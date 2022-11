Alabama suspèn la pena de mort a un condemnat després de no trobar-li la vena

El cas d'Smith

Un home s'ha salvat de la pena capital perquè no li han trobat la vena per connectar la via intravenosa.té 57 anys i està condemnat per participar en l'assassinat d'una dona el 1988 per encàrrec del marit. A finals de la setmana passada, Eugene, després d'engolir el seu últim sopar al passadís de la mort, va ser traslladat a la sala on s'executaria la sevaAgents del departament de presons d'Alabama ja l'havien lligat i havien començat el procés per connectar-li les vies intravenoses, peròadequada per injectar-li el fàrmac letal. Tenien fins a la mitjanit fins que l'ordre expirés, però no va ser suficient i van haver dela pena capital i tornar-lo a la seva cel·la. Així ho ha explicat responsable del servei penitenciari de l'Estat, John Hamm, que ha obviat detallar que els seus treballadorsEl dijous de la setmana passada l'advocat d'Smith va aconseguir que un tribunal d'apel·lació detingués el compliment de la sentència al·legant problemes a l'hora de detectar les venes al seu client. Per aquest motiu, va argumentar el lletrat, seria una “una crueltat il·legal” tirar endavant el procediment. El Tribunal Suprem va anul·lar la decisió, però amb l'oposició de tres magistrades progressistes (Sonia Sotomayor, Elena Kagan i Ketanji Brown Jackson). La governadora, la republicana Kay Ivey, va assenyalar que s'havia de procedir amb l'execució. Ara,No obstant això, el més peculiar del cas és que quan es va dictar sentència, l'any 1989, la decisió del jurat va aconseguir 10 vots contra dos. Com que no va ser una decisió unànime,. Per tant, la condemna més elevada per al convicte era la cadena perpètua, sense oportunitat de revisió o d'obtenir la llibertat condicional.i, el 1996, se'n va dictar un altre, però va acabar sent d'11a un, per la qual cosa es mantenia la perpètua. Malgrat tot,El fet que un magistrat tingui l'última paraula en els casos es va prohibir l'any 2017 i, de fet, en l'actualitat no es permet enlloc dels Estats Units. A partir d'aquest moment, l'advocat del pres va iniciar un llarg procediment legal per intentar anul·lar la decisió del jutge. Mentrestant, la pena capital ha continuat vigent.Smith va ser declarat culpable en primera instància el 1988 com un dels dos autors de la mort d'. Segons el sumari, el seu marit, Charles Sennett, pastor d'una església protestant, va pagar-li 1.000 dòlars perquè assassinés la seva parella. El motiu? Tenia deutes i. Smith, però, no va actuar sol, ho va fer amb un còmplice: John Forrest Parker, que va ser executat el 2010. Smith sempre ha defensat que tot i que ell va ser en el lloc dels fets i va muntar tota una escena a l'habitatge de la parella perquè el crim semblés un robatori,d'Elizabeth.“Kenneht Eugene Smith va triar els 1.000 dòlars per sobre de la vida d'Elizabeht Dorlene Smith i va ser declarat culpable, cap dubte sobre això.”, ha defensat la governadora Ivey en el moment en què ha anunciat que denegava la petició de clemència. “Encara que no s'ha pogut donar compliment aquesta nit per l'estratègia d'ajornar-la o cancel·lar-la, l'intent és el que s'havia de fer”, ha insistit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor