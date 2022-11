Marc Gasol destrossa el sostre del túnel de vestidors després de perdre un partit

no li agrada perdre i aquest diumenge ha quedat clar. El pivot delno ha encaixat bé la derrota a casa contra eli, després del partit, ha clavat un cop de puny al sostre del túnel de vestidors.El partit ha quedat 69-78 favorable als visitants. El partit s'havia posat de cara als catalans però a la pròrroga l'equip s'ha ensorrat i el Gran Canària ha pogut imposar-se. Gasol, jugador i propietari del club, ha estat el millor de l'equip aAnant cap a vestidors, l'ex NBA s'ha mostrat visiblement decebut per la derrota i ha pagat la frustració deixant anar un. Com es pot veure al vídeo, un fragment ha caigut a terra, però això no ha preocupat gens Gasol.

