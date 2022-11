Charlize Theron menysprea el seu idioma matern, l'afrikaans

La popular actriu sud-africanaha provocat polèmica després de menysprear el seu idioma matern, l'afrikaans. L'actriu ha dit que "només el parlen unes 44 persones" i que "s'està morint". "l", ha dit en un podcast nord-americà, SmartLess. Theron va néixer a Sud-Àfrica i quan tenia 19 anys va arribar als Estats Units. Només parlava afrikaans i va haver d'aprendre l'anglès.Segons l'actriu, aquesta llengua només la parlen blancs d'origen europeu, cosa que no és certa. L'organisme, que promou l'ús i reconeixement dels 11 idiomes oficials de Sud-Àfrica, l'afirmació de Theron és "inexacta i enganyosa". Segons recull TV3, l'afrikaans és el tercer idioma més parlat del país i, a més de blancs, el parlen també la majoria de mestissos i moltes persones negres."Les paraules de Theron perpetuen una concepció errònia persistent que l'afrikaans només el parlen els bòers, però això no és cert.", han dit des de PanSalb. La qüestió ha generat un intens debat a Twitter, on alguns perfils han criticat l'actriu i d'altres li han donat suport, tot recordant que l'afrikaans es va imposar als negres durant el règim d'

