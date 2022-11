Estudiants de secundària editaran el «Telenotícies Vespre» de TV3 aquest diumenge

🔊 [Portada Adriana Narváez]: "Som 'El suplement' i tenim esperit de cap de setmana!" pic.twitter.com/X5DQs869t5 — El suplement (@elsuplement) November 20, 2022

Amb motiu del, els més joves seran periodistes per un dia. Per primera vegada a la història de, nens i nenes participaran en l'elaboració dels programes informatius i magazins de la televisió i ràdio públiques. Així, aquest diumenge, dotze estudiants de secundària seran els "" del Telenotícies Vespre.Segons ha detallat TV3, l'informatiu estarà fet des de la mirada dels adolescents. Proposaran les idees de notícies que elsde TV3 faran seguint les seves indicacions. També decidiran l'ordre de l'escaleta. Durant la setmana ja s'han vist alguns canvis en la programació habitual.Així, hem pogut veure com els oients més joves participaven a la tertúlia d'El Matí de Catalunya Ràdio o han col·laborat en les preguntes de l'entrevista de. També han participat de la secció de televisió de La Tarda de Catalunya Ràdio, amb, o han fet l'editorial d'El Suplement, programa que presenta

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor